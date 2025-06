Atacante do Fortaleza é convocada para período de treinamentos com a Seleção Sub-20

Atacante do Fortaleza, Ravenna foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-20. A jogadora de apenas 16 anos já tem duas passagens pela categoria Sub-17 da Amarelinha. Ela é uma das 26 atletas chamadas pela técnica Camilla Orlando para participar de um período de treinamentos no CT Dartanhã, em Guararema (SP).

"Muito feliz em receber a notícia que mais uma vez fui escolhida para representar o meu país, e principalmente por ter sido escolhida para integrar a equipe Sub-20 ainda aos 16 anos. Venho trabalhando muito no dia a dia, dando o meu melhor para ajudar minha equipe, minhas companheiras e as convocações são resultados de todo o esforço", afirmou a atleta.

"Queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Agradecer a minha família que me apoiou desde o início, tudo o que passo é para dar orgulho a eles, ao professor Vitor pelo apoio no meu início e ao treinador Igor que vem me dando muita força com todo o suporte fornecido pelo Fortaleza. Espero que seja um lindo capítulo de muitos que eu ainda possa desfrutar", completou.

A jogadora chegou ao Tricolor do Pici em 2023 e é fruto da captação do Departamento de Inteligência das Categorias de Base. A atacante tem se destacado nas Leoas como titular das equipes Sub-17 e Sub-20.

A primeira convocação veio no início do ano, para a seleção sub-17, quando ela disputou o Sul-Americano da categoria. Na oportunidade, conseguiu marcar dois gols vestindo a camisa do país, que garantiu vaga no Mundial. Também foi campeã do Cearense de 2024 da categoria.