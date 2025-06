Fortaleza vence Ceará no Brasileiro feminino Sub-20 e enfrenta Palmeiras na próxima rodada

O Fortaleza venceu o Ceará no Clássico-Rainha desta quarta-feira (18), no Estádio Presidente Vargas. Iany marcou o único gol da partida, válida pela segunda rodada do Brasileiro Feminino. Com o resultado, as Leoas seguem na liderança do Grupo E.

As Alvinegras criaram poucas chances e arriscaram principalmente de longa distância. A equipe esteve bem no setor defensivo, principalmente com a goleira Lelê, que segurou o ímpeto das Leoas. Mas no início da segunda etapa, Iany abriu o placar para o Tricolor aos seis minutos após cruzamento de Sara. O Ceará quase empatou com Hellen duas vezes, mas não conseguiu. As Meninas do Vozão seguem sem vencer na competição.

As Leoas voltam a campo no dia 2 de julho, quando recebem o Palmeiras no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O confronto será às 15h (de Brasília). No mesmo dia e horário, as Alvinegras recebem o Recanto na Cidade Vozão, em Itaitinga.

