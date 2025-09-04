Argentina x Venezuela: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Argentina e Venezuela se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 20h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

Sportv

Despedida de Messi?

A Albiceleste é lider das Eliminatórias com 35 pontos e já está classificada para a Copa do Mundo 2026.

A partida será a despedida de Messi da Seleção Argentina em seu país por uma Eliminatória, já que ele deve se despedir da Albiceleste após a Copa do Mundo de 2026.

"Será uma partida muito especial (contra a Venezuela) para mim, porque é a última das Eliminatórias. Não sei se haverá amistosos ou mais jogos depois. Vamos viver dessa forma. Depois disso, não sei o que acontecerá, mas essa é a intenção", disse o camisa 10 recentemente.

O técnico Lionel Scaloni se emocionou em entrevista coletiva ao ser perguntado sobre a despedida de Messi.

Se a Argentina já está classificada, a Venezuela busca uma vaga na Copa, seja na atual 7ª colocação que a leva para a repescagem, ou uma vaga direta. Com 18 pontos, a equipe ainda tem chance de ultrapassar a Colômbia, que em 22 e está em 6º, com a vaga direta.

Prováveis escalações

ARGENTINA:

Dibu Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; Paredes, De Paul e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Nico González Técnico: Lionel Scaloni

VENEZUELA:

Romo; Ferraresi, González, Navarro e Wilker; Rincón, Cásseres e Segovia; Savarino, Rondón e Soteldo Técnico: Fernando Batista