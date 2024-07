Arena Castelão finaliza replantio do gramado e inicia uso de iluminação artificial; veja imagens

A Arena Castelão já conta com o equipamento de iluminação artificial que vai ajudar no reparo do gramado. O maquinário começará a ser utilizado nesta sexta-feira (12). O replantio da grama também foi concluído. Os trabalhos na praça esportiva começaram logo após a partida entre Fortaleza e Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 7 de julho.

"Chegou na tarde de ontem para auxiliar na recuperação do gramado. Esse equipamento vem para fazer as vezes da luz solar, tendo em vista que a parte norte da Arena vem sofrendo realmente com uma área de sombreamento muito grande. E isso vem prejudicando a recuperação do gramado entre um evento esportivo e outro", explicou o Secretário do Esporte Rogério Pinheiro.

"Esse equipamento será utilizado a partir de hoje constantemente nessa área para que a gente possa acelerar a recuperação do gramado. Já concluímos o replantio do gramado, que foi realizado logo após a última partida dia 7. E já para o próximo jogo, na quarta-feira, o gramado terá condições plenas de jogo", completou.

A área do campo com maior problema fica na grande e pequena área do lado esquerdo, no lado norte do estádio. O ponto não recebe iluminação solar e, por isso, a grama demora mais a recuperar. O equipamento vai simular os raios solares nos locais onde esse tipo de luz natural não chega.

"Estamos fazendo reuniões periódicas com os clubes que usam o equipamento, trocando ideias com as suas equipes de manutenção de gramados, para que realmente, no menor espaço de tempo, a gente tenha o gramado da Arena recuperado, em plenas conduções de jogos", concluiu o secretário.

O próximo jogo na Arena Castelão será Fortaleza x Vitória, na quarta-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília).

VEJA IMAGENS:

Legenda: Equipamento já começa a ser utilizado na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Divulgação/Secretaria do Esporte do Estado do Ceará

Legenda: Equipamento será utilizado para simular raios solares e ajudar na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Secretaria do Esporte do Estado do Ceará

Legenda: Replantio do gramado foi concluído. Foto: Divulgação/Secretaria do Esporte do Estado do Ceará

