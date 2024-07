Apresentado no Ceará, Andrey avisa: 'vim para cá feliz, confiante em ajudar'

Reforço do Ceará, Andrey foi apresentado nesta quarta-feira (24), em Porangabuçu. O jogador já estreou pela equipe na vitória contra o Avaí e agora se prepara para o próximo desafio, contra o Botafogo-SP. Em coletiva de imprensa, o atleta falou sobre a preparação e no foco do grupo pelo acesso do time.

"Em relação a mim, estou muito preparado. Eu vim para cá muito feliz, confiante de que eu poderia ajudar bastante. Tenho certeza que todos nós estamos unidos nesse propósito de levar o Ceará para a Série A e esse objetivo vai ser alcançado, sim, no final do ano. O grupo está muito dedicado e focado. O professo também tem passado as melhores táticas para a gente. Tenho certeza que vai dar tudo certo e vamos conquistar esse acesso no final do ano", disse o atleta em entrevista coletiva.

Chegada ao Ceará

"Desde a virada do ano, eles (o Coritiba) conversaram comigo e disseram que o meu salário tinha ficado alto para a Série B e que era para eu buscar um clube para ser emprestado ou negociado. Surgiram algumas opções, mas não quis ir. Ficou meio sem ambiente e esse foi um dos motivos de eu não estar jogando nesse início de temporada. Não estava machucado, desde que voltei da lesão não fiquei sem treinar um dia. Sempre fui muito dedicado em relação a isso. Estou bem fisicamente, acho que estou no meu melhor momento. Quando o Lucas me ligou, aceitei na hora pois era o que eu estava precisando", explicou Andrey.

O Ceará está em 12º na tabela, com 22 pontos somados. A equipe enfrenta o Botafogo-SP na Arena Castelão, nesta quinta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília). Será o primeiro encontro de Andrey com a torcida alvinegra.