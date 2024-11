Após vitória e vaga na Libertadores, Fortaleza tem três dias de folga e 12 dias sem jogos

O elenco do Fortaleza ganhou três dias de folga após vencer o Vasco e garantir vaga na próxima edição da Libertadores. O grupo, que jogou no sábado (9), só irá se reapresentar na quarta-feira (13), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

O período maior de descanso se justifica pelo período sem jogos que o Fortaleza terá pela frente. Por conta da Data Fifa de novembro, o Leão só volta a campo na sexta-feira da próxima semana, no dia 22 de novembro, contra o Fluminense.

Legenda: Renato Kayzer durante Fortaleza x Vasco Foto: Thiago Gadelha/SVM

O próximo compromisso do Leão na Série A do Brasileirão 2024 será diante do Fluminense, fora de casa. A partida é importante para o Fortaleza seguir vivo na luta pelo título do Brasileirão. A distância para o Botafogo agora é de cinco pontos.

Restando cinco jogos, o Fortaleza é o atual terceiro colocado da Série A, somando 63 pontos após 33 rodadas disputadas. O Palmeiras é o vice-líder, com 64 pontos, e o Botafogo é o líder, com 68 pontos.