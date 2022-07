Após vistoria a geradores e aval do Ministério Público, Arena Castelão é liberada para Clássico-Rei

Na véspera do Clássico-Rei decisivo pela Copa do Brasil, o Governo do Estado atestou o funcionamento dos geradores de energia da Arena Castelão e, com isso, evitou que o Ministério Público (MP) pedisse suspensão de jogos no estádio, que está liberado para receber as partidas normalmente.

Nesta terça-feira (12), foi realizada vistoria na arena esportiva, com a presença do MP, por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor). Na ocasião, ficou demonstrado que os geradores suportam um eventual novo apagão, o que garante a saída segura de torcedores do estádio, diferente do que ocorreu no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão.

Legenda: Vistoria nos geradores da Arena Castelão contou com presença do Ministério Público Foto: Divulgação/MP

O promotor de Justiça e coordenador do Nudtor, Edvando França, acompanhou de perto o religamento dos geradores. Na sequência, também constatou que as luzes e serviços que necessitam de energia elétrica estavam funcionando dentro e nos arredores da praça esportiva.

“Desde o ocorrido, o MPCE mostrou-se preocupado em dar uma resposta o quanto antes para a sociedade”, ressaltou o promotor de Justiça. Edvando França havia oficiado, na última segunda-feira (12), a Federação Cearense de Futebol (FCF), a Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) e a própria Arena Castelão para que, em até 24 horas, a situação dos geradores de energia do estádio fosse regularizada.

O secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, esclareceu que, desde o episódio no jogo Fortaleza x Palmeiras, a equipe técnica responsável pela Arena Castelão estava trabalhando na resolução do problema.

“Fizemos um trabalho de manutenção preventiva no grupo de subestação e nos geradores para garantir que eles estivessem em pleno funcionamento”, explicou o secretário, destacando ainda que um novo gerador também foi adquirido para evitar a repetição do problema.

