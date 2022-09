Após título da Copa América, Brasil enfrenta África do Sul em amistoso; veja horário e onde assistir

Após o título da Copa América, a seleção feminina volta a campo nesta sexta-feira (2) para enfrentar a África do Sul. As equipes se enfrentam em amistosos na Data FIFA de setembro, como preparação para a Copa do Mundo de 2023. O duelo será no Estádio Orlando Pirate, em Joanesburgo, às 13h (de Brasília). Os times se reencontram após empate nas Olímpiadas do Rio, em 2016.

O Brasil acumula seis jogos de invencibilidade, além de não ter levado nenhum gol durante a Copa América. A técnia Pia Sundhage vai trazer peças para o time: as defensoras Thais e Day Silva, do Palmeiras, as meias Micaelly, do São Paulo, e Jaqueline, do Corinthians, e as atacantes Ludmila, do Atlético de Madrid (Espanha) e Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha).

"A seleção da África do Sul é a melhor equipe deste continente, então, para nós, é muito importante enfrentá-las para nos prepararmos para o nível da Copa do Mundo FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023. A treinadora delas, Desiree Ellis, vem fazendo um trabalho fantástico. Elas conseguiram se desenvolver muito neste último ano. Será uma grande batalha, com um estádio cheio de torcedores... será realmente muito bom", disse a auxiliar Lilie Persson.

ÁFRICA DO SUL

As Banyana Banyana também não não perdem há seis jogos. As campeãs da Copa Africana das Nações vão com força máxima para o torneio e terão apoio da torcida. Em paralelo, a África do Sul disputa a Cosafa Women's Championship com uma eqiupe alternativa. Países do sul do continente africano participam.

ONDE ASSISTIR

SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena, Antônia, Raaelle, Tainara e Tamires; Duda Francelino, Ary Borges, Adriana, Kerolin (Gabi Portilho), Debinha (Geyse) e Bia Zanerato. Técnica: Pia Sundhage.

África do Sul: Dlamini, Ramalepe, Mbane, Matlou, Dhlamini, Jane, Kgoale, Cesane, Motlhalo, Magaia e Seoposenwe. Técnica: Deriree Ellis

FICHA TÉCNICA

Brasil x África do Sul

Data e hora: 02/09, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Orlando Pirate, em Joanesburgo.

VEJA ENTREVISTA:

