Colômbia x Brasil pela final da Copa América feminina: veja horário, onde assistir e escalações

Brasil e Colômbia fazem a grande final da 9ª Copa América Feminina de futebol neste sábado (30). As brasileiras vão em busca do oitavo título, enquanto as colombianas podem ser campeãs pela primeira vez. O Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, recebe o confronto que inicia às 21h (de Brasília). As equipes já garantiram vagas diretas na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de Paris 2024.

Pela primeira vez, a equipe campeã receberá premiação em dinheiro. A vencedora vai ganhar 1,5 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões de reais). Já a vice-campeã receberá 500 mil dólares.

Legenda: Bia Zaneratto é um dos destaques da seleção feminina. Foto: Thais Magalhães/CBF

COMO CHEGA O BRASIL?

O Brasil vai em busca do oitavo título do torneio. A equipe finalizou a Primeira Fase na liderança. Assim como a adversária, venceu os quatro jogos que disputou. A seleção comandada por Pia Sundhage venceu a Argentina, o Uruguai, a Venezuela e o Peru. Na semifinal, eliminou o Paraguai.

A canarinho conta com a maior artilheira do torneio, a atacante Adriana, que já anotou 5 gols. Debinha tem 4 e Bia Zaneratto somou 3. Além disso, conta com grande momento da goleira Lorena. Ela não sofreu nenhum gol em todos as cinco partidas disputadas.

A seleção canarinha é a maior vencedora do torneio e esta é a primeira competição oficial disputada sem Marta, maior estrela da equipe. Caso o Brasil seja campeão no comando de Pia, será a primeira vez que uma mulher conquistará o título como técnica no torneio.

COMO CHEGA A COLÔMBIA?

Cabeça de chave do Grupo A, a Colômbia terminou em primeiro com 12 pontos e somou quatro vitórias em quatro jogos. As anfitriãs derrotaram Paraguai, Bolívia, Equador e Chile. Na semi, despachou a Argentina e agora querem ficar com um título inédito em casa.

As colombianas foram vice-campeãs do torneio em 2010 e 2014. Neste último, acabaram eliminadas pelas brasileiras. A jovem Linda Caicedo, de 17 anos, é o grande destaque da equipe.



ONDE ASSISTIR

SBT e SporTV

PALPITES

Legenda: Sem Marta, seleção briga pelo oitavo título da Copa América. Foto: Thais Magalhães/CBF

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Lorena; Antonia, Tainara, Rafaelle e Tamires; Adriana, Angelina, Ary Borges e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

Colômbia: Catalina Pérez; Mónica Ramos, Daniela Arias, Jorelyn Carabali, Manuela Vanegas; Daniela Montoya e Lorena Bedoya; Leicy Santos, Catalina Usme e Linda Caicedo; Mayra Ramírez. Técnico: Nelson Abadía.

ARBITRAGEM

Árbitra: María Laura Fortunato (árbitra)

Auxiliares: Mariana de Almeida e Daiana Milone VAR: Zulma Quiñones.



FICHA TÉCNICA

Colômbia x Brasil

Data e hora: 30/07, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL)

