Brasil x Paraguai pela Copa América feminina: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (26), pela semifinal da Copa América Feminina diante do Paraguai. O duelo será no Estadio Alfonso Lopez, em Bucaramanga, na Colômbia, às 21h (de Brasília).

Dezessete gols marcados, nenhum sofrido e 100% de aproveitamento. Essas são as credenciais da Seleção Brasileira durante a fase de grupos da Copa América que chega como favorita absoluta para o duelo.

O Brasil foi líder do Grupo B com 12 pontos, com 4 vitórias em 4 jogos. Já a Seleção Paraguaia foi a segunda colocada do Grupo A, com 9 pontos.

Balanço

A treinadora Pia Sundhage, em entrevista coletiva, analisou a primeira fase da Seleção Brasileira:

"É difícil apontar nosso melhor jogo porque acho que os quatro foram muito diferentes. Se você olhar só para o primeiro contra a Argentina, todo mundo sabe que um bom começo te deixa mais confortável, com mais confiança. Marcar quatro gols contra elas fez bem para a equipe e para todas nós. Se você olhar para o último, contra o Peru, com jogadoras diferentes, ainda assim nós marcamos seis gols. Isso também é um bom jogo. Não sou muito fã de dizer que um foi melhor que o outro, acho que os quatro jogos nos colocaram numa situação ótima, dando confiança de que sabemos que podemos marcar gols e de que temos várias jogadoras que conseguem marcá-los. Se alguém não estiver no seu melhor dia amanhã, sabemos que temos artilheiras no banco, e aí eu ganho mais confiança também de que quem vier do banco muito provavelmente mudará a partida. Gosto dos quatro jogos no total e eles nos prepararam bem para a semi.

Legenda: A treinadora Pia Sundhage analisou a 1ª Fase da Seleção Brasileira e as adversárias da semifinal da Copa América Foto: Thais Magalhães/CBF

Análise das rivais

Para manter a invencibilidade contra o Paraguai e conquistar uma vaga na decisão, a treinadora analisou a equipe adversária e acredita que a manutenção da posse de bola é fundamental.

“Espero que o Paraguai seja perigoso nos contra-ataques, porque isso vai significar que mantivemos bem a posse. Outra situação são as cobranças de falta e chutes de longa distância, porque há muitas boas jogadoras arriscando. Isso me impressiona na América do Sul e especialmente na seleção paraguaia. Quanto à parte tática, talvez a gente use de novo o 3-4-3 em alguma parte do jogo. Você já consegue reconhecer as três jogadoras que atuam na linha de cima e isso é muito interessante”, analisou.

ONDE ASSISTIR

SBT e SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil

Lorena, Fê Palermo, Tainara, Rafaelle, Tamires, Angelina, Ary Borges, Kerolin, Adriana, Bia Zaneratto e Gio Queiroz. Técnica: Pia Sundhage

Paraguai

​Bobadila, Fretes, Martinez, Rivero, Arrieta, Martinez, Quintana, Godoy, Sandoval, Fernandez, Martinez. Técnico: Marcello Frigerio

FICHA TÉCNICA

Brasil x Paraguai

Data e horário: Terça, dia 26 de junho, às 21h de Brasília

​Local: Estadio Alfonso Lopez, Bucaramanga (COL)

Árbitra: Anahí Fernández (URU)

Assistentes: Luciana Mascaraña (URU) e Adela Sánchez (URU)

