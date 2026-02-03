Após quase um ano parado por lesão, Wagner Vidal, do Iguatu, comemora atuação contra o Fortaleza

No último sábado (31), o Iguatu arrancou um heróico empate em 1 a 1 com o Fortaleza no PV pela 2ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. Atuando com um jogador a menos desde o 1º tempo, o Azulão fez uma partida sólida defensivamente e com destaque para o zagueiro Wagner Vidal, que voltou a jogar neste ano após se recuperar de uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho (LCA) sofrida no estadual do ano passado.



“Para mim é motivo de felicidade imensa. Depois de quase um ano fora dos gramados, poder voltar a jogar, jogar bem e atuar bem contra um grande clube como o Fortaleza é gratificante. Tive que batalhar bastante para ter esse momento e espero continuar com boas atuações.”

Wagner já atuou em 4 partidas pelo Azulão,sendo duas como titular, jogando os 90 minutos contra Fortaleza e Floresta.

Contas pela classificação

Mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Iguatu conseguiu segurar o empate. Agora, a equipe vai para a última rodada precisando de uma vitória simples, ou até de um empate (caso o Floresta empate), para se classificar para as semifinais da competição. A equipe enfrenta o Ferroviário no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Presidente Vargas.



“Nós levamos todos os jogos dessa fase como uma final. Em todos os jogos o pensamento é único, focado na vitória, e na última rodada não será diferente. Vamos nos preparar para esse grande jogo e entregar o nosso máximo para sair com a vitória e a vaga garantida”, afirmou o zagueiro.

