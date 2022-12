Após punição, Ceará deve jogar sem torcida no Nordestão e Copa do Brasil; veja possíveis jogos

Na manhã desta quarta-feira (14), o Ceará foi punido com 8 jogos sem torcida após julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, pela confusão generalizada no jogo contra o Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Assim, o clube terá que jogar sem torcida em 2023.

Mas em quais competições o Vovô cumprirá a pena? Como as punições serão cumpridas em competições nacionais organizadas pela CBF, nos jogos do Campeonato Cearense - que começa no dia 15 de janeiro - o Ceará poderá contar com o torcedor no estádio.

Na Copa do Brasil e Nordestão

Como o Ceará já jogou de portões fechados na Série A de 2022 contra Fluminense e Juventude, ele terá que cumprir seis jogos sem torcida em 2023 em competições nacionais, e as primeiras do calendário são o Nordestão e Copa do Brasil. Assim, o Vovô tem a possibilidade de inicar a Série B do Brasileiro já jogando com sua torcida no estádio.

Isso porque, antes da Série B iniciar, o Vovô jogará o Nordestão e Copa do Brasil. A Copa do Nordeste começa no dia 21 de janeiro e a Copa do Brasil em 22 de Fevereiro.

Assim, o Vovô deve cumprir 4 jogos sem torcida na 1ª Fase da Copa do Nordeste - entre eles o Clássico-Rei, que será mandante - restando outros dois mandos a serem cumpridos. Se o Vovô avançar para a fase final da Copa do Nordeste e mandar o jogo das quartas de final - como aconteceu com o CRB em 2022 - e da 2º fase da Copa do Brasil - como ocorreu contra a Tuna Luso também em 2022 - o clube ficaria 'livre' da punição na Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja os possíveis 6 primeiros jogos do Ceará como mandante em 2023

Ceará x Sampaio Corrêa (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Sport (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Fortaleza (1ª Fase da Copa do Nordeste)

Ceará x Atlético/BA (1ª Fase da Copa do Nordeste)

2ª Fase da Copa do Brasil*

Quartas de final da Copa do Nordeste*

