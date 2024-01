Após passagem discreta, volante Breno se despede do Ceará

Na manhã desta sexta-feira (12), o volante Breno se despediu da equipe do Ceará através de uma postagem em suas redes sociais. Sua passagem pelo time alvinegro aconteceu discretamente, com apenas nove jogos disputados.

Breno chegou ao Vovô em julho de 2023, ainda sob o comando de Guto Ferreira, com um contrato até o fim da temporada. O jogador vinha de uma lesão recente no ligamento cruzado do joelho, quando ainda defendia o Botafogo.

Natural de Santana/BA, foi revelado pelo Goiás e chegou ao clube carioca em 2022. Na temporada passada, esteve no elenco principal do Glorioso e somou três partidas, entre Série A e a Copa Sul-Americana.

