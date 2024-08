Após gol da classificação no Brasileiro Sub-20, Kauê Canela sonha com final: ‘Em busca de mais’

Com gol de Kauê Canela aos 49 minutos do segundo tempo, o Fortaleza venceu o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A sub-20 e se classificou para a semifinal do torneio. O autor do gol celebrou o momento da equipe, exaltou o trabalho feito pelo treinador Léo Porto e comentou sobre a busca pela final.

“Agradecer aos meus companheiros pelo resultado e parabenizar todo o grupo. Graças a Deus estamos entre as quatro melhores equipes do Brasileiro. Um trabalho incrível do professor, Léo Porto. Vamos em busca de mais para chegar na final” disse Kauê Canela.

Com a melhor defesa da competição, tendo tomado apenas 16 gols, o Fortaleza é a única equipe nordestina classificada para a semifinal do torneio. O Tricolor do Pici passou da primeira fase após terminar em sétimo lugar na classificação geral, composta pela soma de 19 jogos. A próxima fase se iniciou pelas quartas de final, ultrapassada agora pelo Leão.

Léo Porto falou sobre o sentimento após classificação sobre a forte equipe do Flamengo.

Legenda: Léo Porto, técnico da equipe Foto: João Moura/FEC

“Feliz pela classificação. Conseguimos fazer uma boa partida. Enfrentamos uma grande equipe que vem de un importante título mundial. Sabíamos que ia ser uma partida difícil. É um time muito bem treinado pelo Filipe. Feliz pelo clube, pelo grupo de jogadores que trabalham todos os dias para conseguir um resultado desse. Agora é descansar e pensar nos próximos desafios” disse.

Agora na semifinal, a equipe cearense enfrentará o Cruzeiro, no dia 11 de setembro.