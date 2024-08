Flamengo x Fortaleza sub-20: acompanhe ao vivo jogo que vale vaga na semifinal do Brasileiro

O Flamengo sub-20 entra em campo nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília), contra o Fortaleza sub-20, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. A campanha superior dá direito a equipe carioca disputar a partida eliminatória em casa. O duelo acontece no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

Durante a primeira fase, a equipe comandada pelo ex-lateral Filipe Luís, campeã mundial sub-20 com o Flamengo no último sábado (24), se classificou em segundo colocado na fase classificatória, enquanto o Leão — que foi o time menos vazado da primeira fase do campeonato — passou em sétimo e decidirá sua vida no Rio de Janeiro.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Palpites

inter@

Escalação

Flamengo Sub-20

Titulares: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Cunha e Zé Welinton; João Alves, Rayan Lucas e Guilherme Gomes; Matheus Gonçalves, Wallace e Shola Ogundana.

Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Cunha e Zé Welinton; João Alves, Rayan Lucas e Guilherme Gomes; Matheus Gonçalves, Wallace e Shola Ogundana. Técnico: Filípe Luís.

Fortaleza Sub-20

Titulares: Murilo; Guilherme Moura, Gustavo Mancha, Tony Lucas, Quarco e Kaiky; Fabricio, Bruninho e Tavinho; Daniel Troiano e Landerson .

Murilo; Guilherme Moura, Gustavo Mancha, Tony Lucas, Quarco e Kaiky; Fabricio, Bruninho e Tavinho; Daniel Troiano e Landerson Técnico: Léo Porto

Flamengo x Bragantino

Estádio: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Horário: 15h (de Brasília), quinta-feira, 29 de agosto