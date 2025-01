Após dois acessos seguidos no Brasil, atacante cearense Olavio é reforço de time da China

O atacante cearense Olavio, destaque no futebol brasileiro nos últimos anos, acaba de fechar contrato com o Shijiazhuang Gongfu F.C., da China. O clube, que disputa a segunda divisão do Campeonato Chinês, será o novo destino do jogador, que assinou por duas temporadas. A transferência marca uma nova etapa na carreira do atleta, que chega ao futebol asiático após conquistar dois acessos seguidos da Série C para a Série B no Brasileirão, por Brusque-SC e Athletic-MG.

Natural de Missão Velha, cidade do interior cearense, Olavio tem uma trajetória marcante no futebol cearense. Com passagens por clubes como Icasa, Barbalha, Guarany de Sobral, Ferroviário e Atlético-CE, foi no time da Lagoa Redonda que ele realmente se destacou. Em 2021, o jogador começou a jogar de atacante e foi um dos artilheiros do futebol brasileiro, liderando a lista por um bom período do ano. Ao todo, foram 26 gols marcados naquela temporada, o que o consolidou como um dos maiores goleadores do país.

Legenda: Olavio teve boas passagens por clubes cearenses, entre eles o Atlético Foto: Kely Pereira / Atlético Cearense

No ano seguinte, em 2022, o atacante seguiu sua trajetória de destaque no futebol nordestino, ao defender o Campinense. Pelo clube paraibano, Olavio foi artilheiro do campeonato estadual, com 11 gols, e ajudou a Raposa a conquistar o título. No total, foram 30 jogos e 16 gols marcados no ano, mantendo-se entre os principais goleadores do futebol brasileiro.

ACESSOS SEGUIDOS

Em 2023, o cearense ganhou destaque com as cores do Brusque, onde teve um desempenho de destaque. Durante a Série C de 2023, Olavio marcou cinco gols em cinco jogos na reta final do campeonato, contribuindo diretamente para garantir o acesso do time à segunda divisão nacional. O atacante também foi campeão da Recopa Catarinense e terminou o ano como vice-artilheiro do Brusque, com 12 gols anotados.

Na temporada seguinte, 2024, Olavio seguiu em alta, com cinco gols, sendo quatro no Campeonato Catarinense e um na Série B. Seu desempenho novamente chamou a atenção, e o atacante transferiu-se para o Athletic-MG, onde conquistou o vice-campeonato da Série C e garantiu o acesso para a Série B de 2025, o que representou seu segundo acesso consecutivo em dois anos.

EXPERIÊNCIA NO FUTEBOL ASIÁTICO

Apesar da fase vitoriosa no Brasil, Olavio não esqueceu de sua experiência no futebol asiático. Em 2022, ele fez uma passagem pelo Chiangrai United, da Tailândia, onde marcou três gols em oito partidas. Essa vivência no futebol internacional ajudou a abrir portas para seu retorno ao continente, agora com o Shijiazhuang Gongfu, onde o atacante espera brilhar e continuar sua ascensão no cenário mundial.

"A experiência que tive na Tailândia foi muito positiva e me deu uma visão importante sobre o futebol asiático. Agora, com o Shijiazhuang Gongfu, espero dar sequência ao bom desempenho que venho tendo nos últimos anos. Estou muito motivado para esse novo desafio e confiante de que posso contribuir muito para o time. Quero continuar marcando gols para poder ajudar a equipe a alcançar seus objetivos, assim como fiz no Brasil, sempre buscando o melhor para o clube e para minha carreira", afirma Olavio.