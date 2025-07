Após campanha histórica, Fluminense é derrotado pelo Chelsea e se despede do Mundial de Clubes

O Fluminense encerrou a campanha história na Copa do Mundo de Clubes nesta terça-feira (8). A equipe comandada por Renato Gaúcho foi derrotada pelo Chelsea com dois gols de uma cria de Xerém. João Pedro marcou contra o Tricolor das Laranjeiras e não comemorou em respeito ao ex-time. As equipes se enfrentaram em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A equipe carioca era a última das quatro representantes brasileiras na competição.

Um primeiro tempo de muita velocidade e emoção. O Chelsea, superior, criou mais chances e abriu o placar aos 17 minutos. João Pedro passa a bola para Pedro Neto, que cruza na área. Thiago Silva afastou, mas João Pedro, ex-Flu, marcou para o time inglês.

Minutos depois, o Tricolor quase empatou após chute de Hércules, que finalizou com perigo. Mas Cucurrella tirou em cima da linha. A equipe ainda teria outra oportunidade após toque de mão de Chalobah na área. O árbitro sinalizou pênalti, mas depois foi ao VAR e desmarcou. Assim, o time inglês foi com vantagem para o placar.

A segunda etapa começou no mesmo ritmo. O Chelsea logo assustou a defensa tricolor após chute de Caicedo, que passou por cima da trave de Fábio. Renato Gaúcho fez diversas mudanças a equipe. Everaldo finalizou com perigo, mas Sánchez fez a defesa. Não demorou para a equipe ampliar. Enzo Fernández lança a bola para João Pedro, que acelerou, driblou Ignácio e marcou o segundo da equipe inglesa e garantiu vaga na final do Mundial de Clubes. O adversário do Chelsea será definido nesta quarta-feira, no duelo PSG x Real Madrid.

CAMPANHA DO FLU

O Fluminense fez uma campanha histórica na competição. A equipe avançou de fase como segundo do Grupo F, com uma vitória e dois empates. Nas oitavas, a equipe venceu a Internazionale, vice-campeã da Champions League, por 2 a 0. Nas quartas, despachou o Al-Hilal por 2 a 1.