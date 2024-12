Apesar de não constar em regulamento, Copa do Nordeste manterá vaga para Copa do Brasil

O regulamento específico da Copa do Nordeste de 2025 causou surpresa por não incluir a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil do ano seguinte para o campeão. Apesar disso, quem faturar o regional vai continuar garantindo presença no torneio nacional e também em fase avançada.

O Diário do Nordeste apurou que as federações foram comunicadas previamente sobre a retirada do texto que garantia o campeão do Nordeste na 3ª fase da Copa do Brasil e a justificativa seria não impor amarras de regulamento para possíveis mudanças na principal competição de mata-mata do país para 2026 (há um estudo em andamento).

Dessa forma, o campeão da Copa do Nordeste terá direito de jogar a Copa do Brasil e muito provavelmente pular algumas etapas do torneio, como já acontece hoje, mas a fase de entrada em específico pode mudar. Se não houver mudanças no torneio nacional, a tendência é que a vaga siga sendo na 3ª fase.

Algo semelhante ocorreu no regulamento dos estaduais do Nordeste, que não preveem vagas na Copa do Nordeste de 2026, porque o regional deve sofrer mudanças no formato. No Campeonato Cearense, por exemplo, a menção que há para vagas do Nordestão diz o seguinte: “As vagas destinadas ao futebol cearense obedecerão ao número e critérios definidos pela CBF”.

Copa Verde na mesma situação

A Copa Verde, torneio que reúne os clubes do Norte e do Centro-Oeste, também não está com a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil para o campeão prevista em regulamento, porém deve ser mantida.

Dois clubes cearenses estão na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025: Ceará e Fortaleza. Na fase preliminar estão Ferroviário e Maracanã, que se inicia em 4 de janeiro.