Apesar da derrota, Vojvoda valoriza entrega do time no segundo tempo

Em coletiva depois da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Juan Pablo Vojvoda valoriza entrega dos atletas no segundo tempo. O técnico do Fortaleza avalia que para sair da situação incômoda na Série A, o time precisa ter responsabilidade, inteligência e intensidade.

Apesar do resultado negativo no primeiro jogo da decisão pela Copa do Brasil, o treinador destacou a atitude do time na segunda etapa, na Arena Castelão. E para ele, a decisão ainda está em aberto e o Tricolor de Aço ainda tem possibilidade.

"O espírito do time está forte, reagiu no segundo tempo e isso, para o treinador, neste momento que estamos vivendo, é muito importante, o apoio dos jogadores, o apoio do time para um treinador e é isso que eu valorizo. O time jogou bem o segundo tempo, eu assisti a um segundo tempo muito bom e um primeiro tempo que o adversário foi superior", analisou o comandante tricolor.

INTENSIDADE E INTELIGÊNCIA

Conhecido por pedir a "intensidade" ao seu time, Vojvoda foi categórico ao dizer que o Fortaleza precisa jogar bem. O treinador ponderou que para sair da situação incômoda na Série A, a equipe precisará ter responsabilidade sem abrir mão da intensidade e inteligência.

"Eu necessito e gosto de um time intenso, um time que jogue bem. Eu compreendo a situação que estamos vivendo, estou fazendo mudanças, trabalhando junto com os meus jogadores, estamos procurando novas variantes, versatilidade em nosso time, como sempre fizemos, e a intensidade para que o time jogue bem", avalia o argentino.

ARBITRAGEM DO JOGO

O confronto de ida da Copa do Brasil foi marcado pela interferência do VAR e anulação de um gol para cada time. Apesar da anulação do gol de Silvio Romero, que estava em posição irregular, segundo o árbitro de vídeo, o treinador tricolor poupou críticas à arbitragem de Raphael Claus.

"Eu sempre tenho sido uma pessoa muito calma. Ano passado, quando aconteciam muito bem, eu tinha um comportamento igual agora, não é porque eu seja honesto, mas eu considero que quando as coisas estão bem, o comportamento deve ser o mesmo de quando as coisas estão ruim", aponta Vojvoda.

DESFALQUES

Ainda na coletiva, Juan Pablo Vojvoda destacou os desfalques que o time tem sentido no meio-campo, principalmente. Tinga, Zé Welison, Fernando Miguel e David da Hora estão entregues ao departamento médico. Já Hércules e Matheus Vargas foram para o período de transição.

ASSISTA A COLETIVA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil