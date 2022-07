Análise: Leão faz segundo tempo dominante e animador, mas qualidade do Fluminense fez a diferença

A missão do Fortaleza diante do Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil era das mais complicadas. Afinal, de um lado estava o time carioca, que pratica o futebol mais bonito do país e com a confiança lá em cima, e do outro, um Tricolor de Aço preocupado com a Série A e longe de jogar seu melhor futebol. O cenário era dos mais adversos no Castelão, e no primeiro tempo tudo isso se comprovou na etapa inicial, com o Flu dominando amplamente e merecendo a vitória parcial por 1 a 0.

A equipe de Fernando Diniz mostrou todo seu repertório de toque de bola de primeira, passes precisos e movimentação nos espaços deixados pelo adversário. O gol do Flu foi belíssimo e mostrou que o time carioca é um dos times do momento no país.

Legenda: Nonato fez o gol pelo Fluminense em bela jogada coletiva Foto: THIAGO GADELHA

Leão muda

Mas na etapa final o jogo mudou: o Fortaleza foi melhor, pressionou, criou bastante, mas parou no já conhecido problema das finalizações: e tome desperdício em demasia.

Foram duas bolas na trave, gols perdidos perto da meta de Fábio - que fez outro bom jogo - e um gol de Romero anulado milimetricamente após revisão do VAR.

Legenda: O Fortaleza fez um segundo tempo forte, de pressão, mas esbarrou mais uma vez nos erros de finalização Foto: THIAGO GADELHA

Foi uma imposição que lembrou os melhores momentos do Fortaleza de Vojvoda, mas os gols perdidos ativam uma memória recente de um 2022 problemático. É fato que o Leão precisa fazer valer seu domínio com gols, com bola na rede e vitórias. Só empilhar chances é sinal de imprecisão e isso causa mais ansiedade ao time e torcida.

Na etapa final a marcação tricolor encaixou, não deixando o Fluminense jogar solto como no 1º tempo, e o time de Vojvoda conseguiu pressionar, com Robson, Romarinho e Crispim fazendo uma boa partida.

Ainda vivo

Claro que a derrota por um gol de diferença mantém o Fortaleza vivo para o jogo do dia 17 no Maracanã, mas o foco precisa ser a recuperação na Série A do Brasileiro. A atuação na etapa final é animadora pelo volume de jogo, mas é preciso que ele resulte em gols e vitórias. Só assim a equipe poderá ter alguma tranquilidade, que no futebol, nós sabemos que ela só existe com vitórias.