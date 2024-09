Antes de enfrentar o Fortaleza, Ramón Díaz cobra mudança de atitude no Corinthians

A derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Engenhão, pela 26ª rodada do Brasileirão, incomodou o técnico Ramón Díaz, que cobrou uma mudança de atitude de sua equipe para deixar a zona de rebaixamento. O treinador não gostou de ter perdido pontos em uma partida na qual teve dois pênaltis marcados a seu favor, um convertido por Garro, e outro desperdiçado por Romero.

A derrota para o Botafogo deixou o Corinthians na 18ª posição, com 25 pontos. Passado o duelo, o time paulista foca no duelo com o Fortaleza pela Sul-Americana. A partida será nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão.

"Nós esperávamos, acho que todos, ter o espírito que tivemos na partida passada com o Flamengo. Acho que essa era a linha a seguir. Não se jogou bem, não houve pressão. Se analisarmos bem, praticamente o primeiro gol como passou foi uma situação onde eles chegaram muito fácil, não houve pressão, não houve recuperação. E isso é o que mais nos preocupa, porque nessa situação é preciso jogar com uma certa atitude, com uma certa forma para conseguir pontos, como vínhamos fazendo. Acho que temos que mudar isso imediatamente e muito rápido, porque precisamos dos pontos."

Sem prioridades

Ramón Díaz ainda descartou priorizar uma competição e garantiu que o Corinthians brigará pelas três frentes: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.



"O que temos, vamos jogar. Agora temos o compromisso muito rápido. Vamos para São Paulo, estamos um dia e depois já temos que viajar para Fortaleza. E os compromissos são importantes para este clube. Eu acho que se você perguntar aos dirigentes e aos atletas, temos um grupo para lutar e vamos fazer isso. Vamos lutar por tudo que jogamos. Mas eu quero recuperar o espírito que temos. Mas isso não foi jogado igual. Temos que recuperar isso imediatamente", disse.