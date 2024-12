Andrey deixa Ceará e está fora dos planos para 2025

Com o vínculo de empréstimo chegando ao fim neste mês de dezembro, o meio-campista Andry não seguirá no Ceará para a temporada 2025. O jogador, inclusive, já deixou o Estado e publicou uma despedida simples nas redes sociais.

Com uma foto da janela do avião, Andrey postou, nesta terça-feira (3), a seguinte mensagem: “obrigado, capital, foi uma honra”. O Diário do Nordeste confirmou que o atleta não está nos planos para o ano que vem, portanto não tentará renovação.

Legenda: Post de despedida de Andrey nas redes sociais

Ele chegou ao Vovô em julho, como reforço para o restante da Série B, mas teve pouca minutagem em campo. Ao todo, foram apenas dez jogos pelo Alvinegro, todos saindo do banco de reservas. Foram 233 minutos em campo, o que significa cerca de duas partidas e meia completas. Não marcou gol e não foi autor de nenhuma assistência.

Andrey foi o segundo jogador a oficializar saída do clube. Antes, o lateral-direito Raí Ramos já havia se despedido oficialmente do Vovô.

O Ceará já iniciou as discussões sobre renovação com atletas do atual elenco. Uma reunião da diretoria com Léo Condé estava marcada para esta terça. Haroldo Martins, que ainda não respondeu se seguirá como diretor de futebol do clube, informou que participaria mesmo com a indefinição.