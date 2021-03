Análise: Fortaleza vence na estreia em partida segura

O Fortaleza estreou na temporada 2021 com o pé direito. O Tricolor de Aço bateu o CRB por 1 a 0 no Castelão, abrindo com vitória sua caminhada na Copa do Nordeste. A vitória era importante para o Tricolor de Aço, que vinha bastante pressionado com a queda de produção nos jogos finais da Série A do Brasileiro, com 3 derrotas seguidas, 9 gols sofridos e nenhum marcado. A vitória dá uma tranquilidade ao técnico Enderson Moreira, ainda que o adversário não seja do nível dos times de Série A. O resultado positivo deixa o Leão no G-4 m 3º e volta a campo no sábado, 6, no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30 no Castelão.

Em processo de reformulação após o fim da Série A na semana anterior, o Fortaleza não pode estrear todos os reforços, apenas o meia Lucas Crispim. E ele fez uma boa partida, sendo um dos melhores jogadores o Leão em campo, finalizando, chegando para armar o jogo. Ele será uma adição importante ao elenco tricolor, já que o grupo carecia de um meia armador de mais qualidade.

Legenda: O duelo no Castelão foi marcado por um Leão com a posse de bola e um CRB marcador e buscando sair nos contra-ataques Foto: KID JUNIOR

No mais, o Tricolor foi praticamente com a força máxima, apenas com os desfalques de Igor Torres e Ronald, por não terem sido registrados a tempo por novos contratos, e Felipe, contundido. Assim, com a praticamente a força máxima, o time de Enderson Moreira mostrou segurança defensiva, com Felipe Alves não precisando fazer nenhuma grande defesa, e bom repertório ofensivo, embora desperdiçado.

Não foram poucas as chances criadas. Lucas Crispim, Quintero, Wellington Paulista perderam grandes chances no 1º tempo, até o gol de Bruno Melo de cabeça após escanteio cobrado por Juninho.

Mais gols perdidos

Na etapa final o panorama continuou, com o Leão com mais chances e um CRB embora perigoso quando tinha a posse, não criava. O time de Roberto Fernandes insistia nos cruzamentos, que são sempre perigosos, mas que não foram aproveitados, nem por Yuri, nem por Lucão.

Já no Leão, mais chances com Osvaldo, Orobó, João Paulo e Bruno Melo, esta última no travessão, mostrando um bom poder ofensivo, mas fica o alerta por desperdiçar demais o que cria. Defensivamente o time foi muito bem, destaque para Pablo, jogador da base leonina, que substituiu muito bem Felipe.

Claro que foi apenas a estreia em 2021, contra um adversário mais frágil por se tratar de um time de Série B, mas a equipe mostrou bom repertório ofensivo e segurança na defesa. Há lastro para evoluir em todos os setores, principalmente com a adição de reforços, sejam eles os que já chegaram e ainda deverão estrear ou que ainda serão contratados.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste 2021 - 1ª rodada

Castelão, em Fortaleza

3 de março de 2021

Árbitro: Diego da Silva Castro - PI

Gol: Bruno Melo (Fortaleza), Cartões Amarelos: Pablo (Fortaleza)

Fortaleza 1

Felipe Alves, Tinga, Wanderson, Quintero, Bruno Melo, Juninho, Pablo (João Paulo), Lucas Crispim (Luiz Henrique), Romarinho (Osvaldo), Wellington Paulista (Carlinhos), David (Tiago Orobó). Técnico: Enderson Moreira

CRB 0

Edson Mardden, Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa, Guilherme Romão (Luca Caio), Claudinei, Jiménez (Lucão do Break), Wesley (Davi Lessa), Régis Tosatti (Luidy), Diego Torres e Hyury. Técnico: Roberto Fernandes