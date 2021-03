Mínimo placar com mínimo de futebol do Leão

O primeiro tempo em que o Fortaleza fez 1 x 0 no CRB, foi de uma monotonia tal que, caberia como fundo musical uma música dolente de Tito Madi ou Dick Farney.

O CRB, ignorando qualquer recomendação contra as aglomerações, não fez outra coisa senão aglomerar seus onze jogadores atrás da linha da bola.

Afora o futebol eficiente de Juninho, alguns bons momentos de Lucas Crispim, que fez a sua estreia e o esforço de Tinga, pela direita, o Fortaleza não fez bom uso da posse de bola.

No ataque, a coisa funcionava como se Romarinho, David e Welington Paulista tivessem que resolver, por conta própria, em todas as investidas do tricolor.

Como não resolveram, o magro placar foi conseguido graças a um gol de Bruno Melo, pegando uma cobrança de escanteio de Juninho, quando a primeira etapa caminhava para os descontos.

Curioso é que, na etapa final, o CRB resolveu usar a reserva de combustível e promover um jogo mais corrido, embora com ausência de objetividade.

Mais curioso ainda foi observar que os alagoanos só chafurdavam a defesa tricolor quando da cobrança dos escanteios conseguidos com muito sacrifício.

O Fortaleza só se deu conta que a partida não havia terminado depois de uns vinte e cinco minutos de jogo.

Isso lhe valeu duas conclusões fora do alvo com Osvaldo e Pablo, e quase uma repetição do único gol da partida através de Bruno Melo.

Tem alguma coisa no ar tornando o futebol triste e de baixa qualidade.

Não e difícil encontrar as explicações.