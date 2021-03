Enderson Moreira reforça importância da vitória e analisa estreia de Crispim; veja coletiva

O Fortaleza estreou na temporada 2021 nesta quarta-feira (3). A vitória contra o CRB/AL, na Arena Castelão, por 1 a 0, abriu o calendário tricolor no ano. No entanto, os três pontos conquistados na 1ª rodada da Copa do Nordeste não isentaram o grupo da cobrança do técnico Enderson Moreira sobre o aproveitamento nas finalizações.

“A gente poderia ter feito mais gols. Criamos situações para isso, tivemos finalizações em situações boas para marcarmos o gol. Tivemos jogadas de linha de fundo, bola passando na frente do gol.”

O controle do Fortaleza ao longo dos 90 minutos foi um ponto positivo para o treinador tricolor, que ressaltou a importância da vitória para iniciar a temporada com o pé direito.

“Muito importante. Vínhamos numa sequência muito ruim, não só de resultado, mas de atuação. Bem abaixo. Sei que o nosso primeiro objetivo era a permanência, era bem complicado. Mas nós tentamos passar para eles esse novo momento, essa nova equipe que vai ser formar, com novos atletas, então foi positivo. A equipe competiu bem, controlou o jogo quase que na sua totalidade, ofereceu poucas oportunidades ao adversário. De maneira geral, foi um primeiro passo bom, mas não estamos satisfeitos. Sabemos que temos que evoluir, temos onde crescer, e isso é o mais importante.”

Legenda: Enderson Moreira elogiou estreia de Lucas Crispim: "vi coisas positivas nesse primeiro jogo" Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

A partida diante do CRB nesta quarta-feira (3) marcou a estreia do Fortaleza na temporada 2021. Além disso, Lucas Crispim, recém-contratado, teve sua primeira oportunidade no time titular com Enderson Moreira. O comandante tricolor avaliou como boa a participação do meio-campista ao longo da partida.

“É um jogador com uma capacidade técnica muito boa, inteligente para jogar, um atleta que tem um arranque, não é apenas aquele que arma jogada, mas também tem o arrasto, a capacidade de fazer o um contra um. É o primeiro jogo dele, é muito difícil chegar e visualizar um pouco o que está acontecendo, mas vi coisas positivas nesse primeiro jogo, sim.”

O próximo compromisso do Fortaleza é no sábado (6) contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, no estádio Castelão, no Maranhão.