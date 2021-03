Na Arena Castelão, Fortaleza vence o CRB/AL por 1 a 0; veja como foi o jogo

Em sua estreia na Copa do Nordeste 2021, o Fortaleza venceu o CRB/AL por 1 a 0, na Arena Castelão. O resultado positivo garante o Leão na 3ª colocação com três pontos, atrás de Altos/PI e Vitória.

A equipe de Enderson Moreira volta a campo no sábado (6), às 20h30, contra o Sampaio Côrrea, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece no Castelão, no Maranhão.

O JOGO

Os minutos inicias da partida começaram a todo vapor. Logo no primeiro minuto, Felipe Alves errou a reposição para Quintero e Diego Torres, atacante do CRB, se aproveitou, deixando Hyuri sozinho na frente do gol. O camisa 9 se atrapalhou e Wanderson recuperou para o Tricolor.

Passado o susto, o controle do jogo passou a ser completamente do Fortaleza. Com boa participação de Lucas Crispim ao longo dos 45 minutos, o meio-campista, que fez sua estreia nesta quarta-feira, quase abriu o placar aos 6 da 1ª etapa, após passe de Tinga. O camisa 7 tentou bater colocado, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

Após um início de jogo com chances claras para ambas equipes, o duelo ficou equilibrado e morno. O Fortaleza ficava com a posse de bola, enquanto a equipe alagoana se fechava com duas linhas de quatro e tentava sair no contra-ataque.

Sem conseguir infiltrar pelo meio, a equipe de Enderson Moreira começou a explorar as bolas paradas. O duelo ficou faltoso, com o Fortaleza tendo mais oportunidades de lançar a bola pelo alto. Porém, Quintero desperdiçou uma grande chance, sozinho, dentro da área. No lance seguinte, foi a vez de Gum, zagueiro do CRB, quase marcar contra, após saída atrapalhada do goleiro Edson Madden.

Com a partida se encaminhando para o final, ambas equipes trocavam passes em seu campo. Com o meio-campo congestionado, devido à forte marcação da equipe alagoana, a bola parada voltou a ser o carro-chefe do Leão no duelo. Aos 45 minutos, Juninho cobrou escanteio e Bruno Melo desviou para o canto do gol.

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

SEGUNDO TEMPO

Os 45 minutos finais iniciaram com pressão dos alagoanos. A equipe investia pelo lado esquerdo, com Guilherme Romão e Luidy. Porém, sem conseguir criar oportunidades claras.

O Fortaleza tinha a vantagem e administrou o resultado até o final da partida. A grande chance do Tricolor do Pici na 2ª etapa foi com Osvaldo, após passe de Tinga, mas o atacante foi travado por Ewerton Pascoa.

