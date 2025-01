Alvo do Fortaleza, promessa cearense do Grêmio fecha com time da Arábia

O jovem atacante Gustavo Gouveia, o Guga, do Grêmio, que havia recebido uma proposta oficial de compra pelo Fortaleza, viajou com destino à Arábia Saudita para assinar contrato com o Al-Quadisiya, que venceu a concorrência do Tricolor do Pici.

O Grêmio também tinha interesse em renovar o contrato com o jogador de 18 anos, mas tinha as propostas do Fortaleza e de um time árabe na mesa e, após análise, optou por aceitar a oferta apresentada pelo Al-Quadisiya, da primeira divisão do Campeonato Saudita.

A equipe saudita conta com jogadores experientes no seu elenco, como o zagueiro espanhol Nacho Fernández, com passagem pelo Real Madrid, e o atacante Pierre Aubameyang, com passagens por Borussia Dortmund, Arsenal e Barcelona.

Guga é natural de Fortaleza (CE) e é considerado uma das promessas da base do Grêmio. Ele foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-15, em 2021. Em 2024, chegou a ser relacionado pelo time profissional para um jogo da Libertadores.