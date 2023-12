Alex Santiago é empossado presidente do Fortaleza: 'ciente do tamanho que representa'

Alex Santiago é o novo presidente do Fortaleza. O então vice-presidente foi empossado na última sexta-feira (8) e passa a ocupar o cargo deixado por Marcelo Paz, assumindo a presidência do Tricolor do Pici.

"Por convocação dos dois maiores tricolores que conheço, Marcelo Paz e Geraldo Luciano, assumo como o 94º presidente do clube, ciente do tamanho que o nosso Fortaleza representa para milhões de torcedores apaixonados", disse Alex em publicação.

Ciente da alegria que o Fortaleza traz ao torcedor e ciente de que um Fortaleza vitorioso, faz com que seu torcedor se sinta vitorioso no dia a dia. Ciente de que o @fortalezaec é uma força popular do estado, que deve ser um instrumento para fazer o bem à sociedade cearense, atingindo inúmeras famílias e orientando-as para mensagens de bem, de respeito ao esporte e de respeito ao próximo. Ciente de que o presidente nada mais é do que um torcedor que está momentaneamente à frente, e que tem o dever de ser sempre o primeiro a dar o exemplo.

"Por fim, comunicar ao torcedor que essa reorganização em termos de ocupação de cargos em nada mudará o que realmente importa: todos seguimos juntos, sem importar o cargo, pelo nosso único compromisso, fazer o Fortaleza vencer! Vamos por mais!", completou.

Legenda: Alex Santiago é o presidente do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Marcelo Paz renunciou o cargo de presidente do Fortaleza na última sexta-feira (8), para assumir o cargo de CEO da Fortaleza EC SAF, que deve entrar em funcionamento na próxima semana. O até então vice-presidente, Geraldo Luciano, será o presidente da SAF.

O Conselho Deliberativo do Fortaleza deve convocar eleições para a próxima quinta-feira (14), com o intuito de eleger os dois novos vice-presidentes do Tricolor. O pleito será indireto, feito pelos próprios conselheiros e Alex Santiago vai indicar a chapa.

CONFIRA TEXTO COMPLETO DE ALEX SANTIAGO

Até os meus 12 anos, eu vivia o Fortaleza há 158 km de distância, em Russas, sentado no alpendre da casa da minha saudosa tia-avó Maria Helena, sozinho na noite do sertão, ansioso e acompanhado de um antigo rádio preto, com antena longa, ligado uma hora antes do jogo.

As vozes do Júlio Salles e do Aluízio Lima eram as minhas bússolas para imaginar o que estava acontecendo no estádio, assim como o grito que abafava a narração vinda da arquibancada dava a certeza da maior alegria que um torcedor mirim, do interior do estado podia ter: o gol.

Eu comemorava sozinho, mas quando saía aquele grito de gol, eu também me sentia parte daquela massa que eu nunca tinha visto. Em 2001, meu pai e meu avô me levaram para assistir “ao vivo” o que há uns três anos eu só ouvia e imaginava. Fortaleza 3 x 0 Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2001.

Deus preparou um jogo mágico, para que eu pudesse ter a minha primeira experiência no estádio. E eu me apaixonei. Dois anos depois, sai de Russas e vim a Fortaleza estudar e me preparar para o futuro. Fui acolhido na casa de meus tios como um filho, mas a saudade dos pais que doía forte no coração, era diminuída por aquele rádio que eu trouxe comigo para Fortaleza.

O mesmo rádio. A tristeza do fim de tarde longe de Russas, magicamente desaparecia, quando eu ligava o velho rádio na Assunção e passava a me concentrar nas notícias que o Aluízio trazia pro Júlio sobre a nossa preparação para a Série A de 2003.

Eu ouvia e buscava me concentrar na tabela de jogos pra fazer aquele primeiro ano de adaptação passar mais rápido. E passou…com meu Fortaleza, meu amigo de infância, estando sempre lá comigo, todos os dias. Aquele garoto apaixonado cresceu e a vontade de estar perto do clube só aumentava.

Fiz meu sócio-torcedor, me tornei sócio-proprietário dois anos depois, conselheiro do clube desde 2014, e no fim de 2017, após o acesso, tive o prazer de conhecer um irmão que a vida me deu e também o maior presidente da história desse clube @marcelopaz, que dentre tantas atribuições confiadas (e cuidadas “a la muerte”), me levou ao meio de um grupo de diretores vencedores, que me formaram como sou hoje.

Fui chamado a atuar no auxílio de várias situações da gestão, até que meu presidente me convoca para assumir a Diretoria de Futebol Profissional do clube, em 11/03/2021: desde lá, a cada dia que eu fui ao Pici, fui com o compromisso de deixar o meu melhor (independente do momento que o clube vivesse, não faltaria jamais a paixão de um fanático torcedor, na construção de um diretor vitorioso).

Encontrei um corpo de funcionários iluminado, que sentem o clube da mesma maneira que eu sinto, e encontrei irmãos no Departamento de Futebol que me fizeram ter a certeza de que grandes vôos nos esperavam.

De lá pra cá, foram 3 anos em que comemoramos o pentacampeonato cearense, o bicampeonato da Copa do Nordeste, o Terceiro Lugar na Copa do Brasil de 2021, o Quarto lugar na Série A em 2021, jogamos duas Copas Libertadores da América, somos os atuais Vice-campeoes da Copa Sulamericana e conseguimos atingir a marca de seis anos seguidos na série A do Futebol Brasileiro (marca inédita no futebol nordestino), estando nessas três temporadas sempre entre os 10 melhores clubes do país, o que também ilustra o ranking da CBF, em que o clube figura na nona posição.

Por convocação dos dois maiores tricolores que conheço, @marcelopaz e @geraldolucianomattosjr, assumo como o 94o presidente do clube, ciente do tamanho que o nosso Fortaleza representa para milhões de torcedores apaixonados. Ciente da alegria que o Fortaleza traz ao torcedor e ciente de que um Fortaleza vitorioso, faz com que seu torcedor se sinta vitorioso no dia a dia.

Ciente de que o @fortalezaec é uma força popular do estado, que deve ser um instrumento para fazer o bem à sociedade cearense, atingindo inúmeras famílias e orientando-as para mensagens de bem, de respeito ao esporte e de respeito ao próximo. Ciente de que o presidente nada mais é do que um torcedor que está momentaneamente à frente, e que tem o dever de ser sempre o primeiro a dar o exemplo.

Por fim, comunicar ao torcedor que essa reorganização em termos de ocupação de cargos em nada mudará o que realmente importa: todos seguimos juntos, sem importar o cargo, pelo nosso único compromisso, fazer o Fortaleza vencer! Vamos por mais!