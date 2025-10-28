Diário do Nordeste
Al-Nassr x Al-Ittihad na Copa do Rei Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre times de Cristiano Ronaldo e Benzema

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:53)
Jogada
Legenda: Al-Nassr e Al-Ittihad têm, respectivamente, Cristiano Ronaldo e Benzema em seus elencos
Foto: AFP

Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam nesta terça-feira (28) na Copa do Rei Saudita, em partida válida pelas oitavas de final da King’s Cup. O jogo será às 15h, no estádio Al-Awwal Park, em Riad (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do jogo que deve ter Cristiano Ronaldo e Benzema em campo.

Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

ONDE ASSISTIR

  • Sportv 2
  • Bandsports
  • Canal GOAT 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Mané, Al-Khaibari, Ângelo e Coman; Cristiano Ronaldo e João Félix.

Al-Ittihad: Rajkovic; Al-Julaydan, Al-Mousa, Danilo Pereira e Simic; Kanté, Aouar e Fabinho; Diaby, Benzema e Bergwijn.

AL-NASSR X AL-ITTIHAD | FICHA TÉCNICA

  • Competição: oitavas de final da Copa do Rei Saudita
  • Local: estádio Al-Awwal Park, em Riad (ARA)
  • Data: 28/10/2025 (terça-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília)
