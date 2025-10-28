Al-Nassr x Al-Ittihad na Copa do Rei Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Al-Nassr e Al-Ittihad se enfrentam nesta terça-feira (28) na Copa do Rei Saudita, em partida válida pelas oitavas de final da King’s Cup. O jogo será às 15h, no estádio Al-Awwal Park, em Riad (ARA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do jogo que deve ter Cristiano Ronaldo e Benzema em campo.

Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr Foto: Abdullah Mahdi / AFP

ONDE ASSISTIR

Sportv 2

Bandsports

Canal GOAT

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Mané, Al-Khaibari, Ângelo e Coman; Cristiano Ronaldo e João Félix.

Al-Ittihad: Rajkovic; Al-Julaydan, Al-Mousa, Danilo Pereira e Simic; Kanté, Aouar e Fabinho; Diaby, Benzema e Bergwijn.

AL-NASSR X AL-ITTIHAD | FICHA TÉCNICA