Adversário do Fortaleza, Vitória tem 4ª pior campanha como mandante na Série A de 2024

Próximo adversário do Fortaleza, o Vitória tem uma das piores campanhas como mandante na temporada. O Rubro-Negro baiano faz a quarta pior campanha em casa. A equipe, que segue na luta para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileiro, recebe o Tricolor do Pici no domingo (1).

Dos 17 jogos disputados diante da torcida, a equipe comandada por Thiago Carpini conquistou apenas 23 pontos dos 42 acumulados numa campanha com sete vitórias, dois empates e oito derrotas. No ranking de pior mandante, o Leão da Barra é superado por Criciúma, e os já rebaixados Atlético-GO e Cuiabá.

Já o grupo cearense tem o quinto melhor desempenho como visitante na Série A 2024. Dos 65 pontos na tabela, 21 foram conquistados nos domínios adversários. O time de Juan Pablo Vojvoda está atrás de Botafogo (1º), Palmeiras (2º), Flamengo (3º) e Internacional (4º).

A equipe baiana está em 12º na tabela e vem de dois jogos sem derrotas. Venceu o Criciúma por 1 a 0 e depois empatou com o Botafogo. Já o Leão do Pici vem de uma sequência de seis jogos sem perder: quatro empates (Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense e Flamengo) e duas vitórias (Juventude e Vasco).

As equipes se enfrentam no domingo (1), a partir das 18h30 de Brasília), no Barradão. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.