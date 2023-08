Adversário do Fortaleza na Sul-Americana, Libertad mantém sequência de oito jogos sem derrotas

Após derrota para o Bragantino no Brasileiro, o Fortaleza volta as atenções para as oitavas de final Sul-Americana. Em confronto inédito, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda encara o Libertad, atual líder do Campeonato Paraguaio (Clausura). O Alvinegro não perde há oito jogos e vai em busca de se manter em uma competição internacional após ser eliminado da Libertadores.

O time foi eliminado da Libertadores após ficar em terceiro lugar do Grupo G, o mesmo de Atlético-MG e Athletico-PR. A última derrota do grupo comandado por Daniel Garnero foi justo diante do Furacão, na quinta rodada da fase de grupos do torneio, em 6 de junho. O time paraguaio foi superado por 1 a 0. Fora do torneio, precisou disputar os playoffs da Sul-Americana. Venceu os dois jogos diante do Tigre e conquistou a vaga nas oitavas.

A equipe paraguaia é campeã do Campeonato Paraguaio (Apertura) e lidera o torneio nacional (Clausura) com 12 pontos. Ao todo, são quatro vitórias em quatro jogos disputados. O Alvinegro vem de uma sequência de oito partidas de invencibilidade, sendo seis triunfos consecutivos entre o Paraguaio, a Libertadores e a Sul-Americana. Além disso, tem dois empates. Ao todo, foram 16 gols marcados, uma média de dois por partida.

Fortaleza e Libertad se enfrentam nesta terça-feira (1), a partir das 19h (de Brasília). O duelo será no Estádio Defensores del Chaco. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.

LIBERTAD NOS ÚLTIMOS OITO JOGOS