Vojvoda analisa derrota do Fortaleza para o Bragantino e assume: 'sou o máximo responsável'

O técnico Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino, na noite deste sábado (29), pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. Ele avaliou a postura da sua equipe em campo.

"No primeiro tempo tivemos chances para fazer mais de um gol. Sofremos o gol de bola parada. No segundo tempo, acho que o rival foi superior à gente. Sofremos muito no segundo tempo. Não jogamos o segundo tempo como temos que jogar", afirmou.

FASE COMPLICADA

Questionado sobre o fato da partida desta noite ter marcado a terceira derrota consecutiva do Fortaleza na Série A do Brasileirão, o treinador argentino demonstrou confiança na melhora da situação da equipe.

"São três partidas que a gente vem perdendo. Tem que ser forte, confiar, acreditar e continuar trabalhando. Acredito em meus jogadores. Vou continuar trabalhando para sair desta situação. O torcedor necessita de uma resposta e nós vamos trabalhar para isso", disse.

"Principalmente eu, que fui o responsável desde o princípio ao fim, no princípio o planejamento de escolher jogadores, como no fim, de escolher as mudanças, também sou o máximo responsável", destacou o treinador ao comentar a derrota para o Bragantino.

ATUAÇÃO DOS JOGADORES

Homem de referência no ataque tricolor nesta noite, Thiago Galhardo perdeu chances importantes ao longo do duelo.

"Eu confio no Galhardo, como confio em todo o elenco. É um jogador que eu confio, acredito e vai responder. Temos jogadores, Galhardo, Romero, Lucero, Marinho, Pikachu, são jogadores que no momento complicado eles respondem", declarou Vojvoda.

PRÓXIMO DUELO

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (1º), quando visita o Libertad, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. Vojvoda detalhou o que pretende fazer antes do confronto internacional.

"Vou analisar a partida anterior, o adversário que vamos enfrentar, o rendimento individual, debater com a comissão técnica o que melhor consideramos para a partida de terça-feira, falar com com os jogadores individualmente e coletivamente", pontuou.