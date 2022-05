Adversário do Ceará, Tombense não terá artilheiro Ciel em jogo da Copa do Brasil; veja desfalques

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (11), às 19 horas, para tentar confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para isso, trás para o duelo na Arena Castelão e vantagem de 2 a 0, já construída sobre o Tombense-MG no jogo de ida. E a missão do time mineiro será ainda mais difícil por conta de um importante desfalque.

O atacante Ciel, artilheiro do time na temporada, está fora da partida. Ele teve uma lesão muscular de grau 1 na perna direita e com isso está fora do jogo. Aos 40 anos, o camisa 99 é o goleador da equipe, com 10 gols na temporada.

Além dele, o zagueiro Luan, que rompeu o ligamento cruzado anterior de um dos joelhos em janeiro, é outro atleta que está no Departamento Médico e será desfalque. Estes são as duas ausências na equipe mineira.

O técnico Hemerson Maria tem dois retornos. O volante Zé Ricardo e o atacante Keké, que não encararam o Sport porque estavam suspensos, devem voltar ao time na vagas de Gustavo Cazonatti e Gabriel Henrique.

Em situação complicada, o Tombense-MG é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com cinco empates e uma derrota em seis jogos. Além disso, não vence há nove partidas na temporada.