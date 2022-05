Gabriel Lacerda garante Ceará focado no Tombense: "Flamengo fica para depois"

O Ceará enfrenta o Tombense nesta quarta-feira (11), às 19 horas no Castelão, no jogo de volta da 3ª Fase da Copa do Brasil. O Alvinegro tem uma boa vantagem - de 2 a 0 no jogo de ida - e pode até perder por 1 a 0 para avançar. O zagueiro Gabriel Lacerda, garantiu o Vozão focado no confronto com o time mineiro, mesmo tendo o Flamengo no sábado (14), no Castelão, pela 6ª rodada da Série A. No Brasileirão, o Vovô vem de 3 derrotas seguidas e está no Z-4 em 17º.

O jogo contra o Tombense é muito importante. Temos que entrar respeitando e fazer o melhor resultado possível para nós, pois tivemos vexames na Copa do Nordeste e Cearense. Será muito importante vencer e sair com a classificação. E só depois pensar no Flamengo. O sinal de alerta no Brasileiro já está ligado, não está tudo confortável. Entramos muito p*** no vestiários após o jogo com o Athletico, pois tínhamos que ganhar, mas agora é classificar e depois mudar a chave de Copa do Brasil para Brasileiro".

Confira a coletiva do zagueiro do Ceará

Cobrança

Em seguida, Lacerda afirmou que os jogadores têm se cobrado por melhores resultados no Brasileiro e que uma vitória diante do Tombense pode melhorar o astral e a confiança para a sequência da Série A.



"Lá contra o Tombense não foi fácil. Foi cascudo, enfrentamos dificuldades e Graças a Deus tivemos resultado positivo. Temos que estar ligados, esperamos o melhor Tombense e que a gente venha sair vencedores. A gente tem se cobrado no Brasileiro, que é um campeonato com clubes de mais alto nível. Temos que aproveitar as chances que a gente cria e nos sairmos melhor na defesa. Contra Bragantino e Athletico pecamos em alguns detalhes e saímos com a derrota".

Titularidade

Com Luiz Otávio ainda na transição após se recuperar de lesão, Gabriel Lacerda, vem na segunda maior sequência dele como titular no Vovô, com 5 jogos seguidos e o 6º jogo diante do Tombense na quarta-feira. Ele destacou que a confiança cresce a cada jogo no Vovô.

Legenda: O zagueiro Gabriel Lacerda já fez 5 jogos seguidos como titular do Ceará com a lesão de Luiz Otávio Foto: Thiago Gadelha

"No ano passado, eu tive uma sequência maior, quando o Luiz Otávio se lesionou, de 10 jogos seguidos como titular. Depois teve a volta dele, na Série A do ano passado. Essa é minha segunda maior sequência, cinco jogos seguidos como titular. Se o Dorival optar por mim nesta quarta, vou para o sexto jogo. A titularidade deixa a gente mais à vontade, mais alegre para poder desfrutar e ajudar o Ceará".

DM do Ceará

Sobre o número alto de lesões no clube, o zagueiro comentou, afirmando que os jogadores que estiverem em campo tem qualidade para substituir quem tiver fora.

"Acho que não tem atrapalhado muito, não. Falar que tem criado dor de cabeça, tem, sim, porque ele (Dorival) não quer ver ninguém no departamento médico. Quer todos à disposição. Mas todos que estão no elenco são qualificados. Têm qualidade, raça, tudo o que a gente precisa. Os resultados, querendo ou não, pesam um pouco. A gente não poder corresponder nos resultados, aí a gente vai buscar problemas, querendo ou não", afirmou o zagueiro.

Ele complementou, afirmando que a cobrança pelo alto número de lesionados seria melhor se os resultados na Série A não estivessem ruins.

"Se a gente tivesse tendo bons resultados, ninguém ia estar lembrando muito de tantos jogadores no DM. Se eu falar que não faz falta, sim, faz falta. Tanto dentro de campo, como fora. Eles passam experiência. Todos os jogadores à disposição podem corresponder da melhor forma possível", completa.