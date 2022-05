Ceará alerta que torcedor do Flamengo será retirado do Castelão se estiver em setor alvinegro

O Ceará fez uma postagem em suas redes sociais advertindo que irá retirar do Castelão os torcedores do Flamengo que forem identificados nos setores destinados à torcida do clube.

"O torcedor visitante que for identificado em setores destinados para a torcida do Ceará será retirado do estádio. Pedimos a compreensão de todos", alertou o Ceará.

A partida entre Ceará e Flamengo será disputada no sábado (14), às 16h30 no Castelão, pela 6ª rodada da Série A. O Vovô está em 17º na tabela com 3 pontos e o time carioca em 14º com 5.

Post do Ceará

Leia Também Jogada Torcida do Flamengo vai dividir setores do Castelão com público do Ceará; entenda

Ingressos para a torcida alvinegra

Confira abaixo setores e valores:

Confira os valores e os setores disponíveis para a partida - Torcida do Ceará:

Superior Central: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Superior (Norte e Sul): R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia)

Inferior (Norte e Sul): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia)

Inferior Central (Bossa nova): R$ 140,00 (Inteira) / R$ 70,00 (Meia)

Especial: R$140,00 (Inteira) / R$70,00 (Meia)

Premium: R$ 280,00 (Inteira) / R$ 140,00 (Meia).

Pontos de venda - Torcida do Ceará:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h

Esgotados para o Fla

Por um acordo entre os clubes, o torcedor do Flamengo ficará nos setores inferior e superior sul, que já estão esgotados. O Rubro-Negro carioca informou na tarde desta segunda-feira (9) por sua rede social a venda de todos os ingressos para sua torcida.

Os ingressos destinados aos torcedores do Flamengo na partida contra o Ceará, pelo Brasileirão, estão esgotados. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 9, 2022

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte