Adversário do Ceará na Copa do Brasil, Tombense não vence desde março; veja sequência

Adversário do Ceará na Copa do Brasil, o Tombense-MG enfrenta sequência negativa na temporada, de nove jogos sem vitória. A equipe de Tombos não vence desde março. No período, somou três derrotas e seis empates.

A última vitória aconteceu em 23 de março, contra o América-MG, por 3 a 1, pela semifinal do Troféu Inconfidência, do Campeonato Mineiro.

A equipe mineira enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão. No confronto da ida, vitória alvinegra por 2 a 0. Com isso, o time de Dorival Júnior garante vaga na próxima fase com vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença.

Confira sequência negativa do Tombense

América-MG 1 x 1 Tombense (Campeonato Mineiro) EC Democrata 1 x 0 Tombense (Campeonato Mineiro) Tombense 0 x 0 Operário-PR (Série B) Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense (Série B) Tombense 0 x 2 Ceará (Copa do Brasil) Tombense 0 x 0 Cruzeiro (Série B) Vila Nova 1 x 1 Tombense (Série B) Tombense 1 x 1 Vasco (Série B) Sport 2 x 0 Tombense (Série B)