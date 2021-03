Marcas cearenses investem em artesanato e design para peças de decoração

Deixar a casa aconchegante tem sido uma tarefa, de certo modo, necessária. Em tempos que ficar em casa é impositivo, fazer dela uma morada gentil é uma forma de atravessar o momento de maneira menos difícil.

Decorar a morada com artesanato já é próprio do cearense. E unir essa tradição com elementos de design tem sido uma expertise que vem se destacando entre criativos locais. O novo olhar para o antigo saber pode ser um aliado na hora de transformar seu lar em um espaço de contemplação e aconchego.

Aqui, a SiSi traz algumas novidades entre designers cearenses que vem apostando em elementos de decoração com toques manuais e olhar de design.

Catarina Mina

"Um sonho antigo", assim define a designer cearense Celina Hissa sobre a linha de luminárias desenvolvida pela marca de acessórios artesanais Catarina Mina.

O processo de desenvolvimento das peças iniciou em pelas designer e arquiteta Márcia Hissa e Celina Hissa. Nesse processo, inúmeras viagens até o grupo de artesãs Joana dÁrc e Dona Dalva, no interior do Ceará, que garantem a expertise do fazer artesanato para cada peça. Foram desenhos que viraram palha e crochet aos poucos.

Legenda: Luminária em crochê, palha e madeira compõem cenário Foto: Divulgação

Nesse ano tão desafiador finalizamos acabamentos em madeira, bocais e detalhes cuidadosamente pensados para levar esse nosso carinho pelo artesanato até a casa das pessoas", complementa Celina.

TempoChamadoTempo

Mariana Marques uniu suas habilidades com as palavras e o tradicional barro do Ceará para investir em uma linha de cerâmica com poesia. Na TempoChamadoTempo, vários elementos decorativos carregam também cores de tintas e de frases.

Udu Erê

Udu Erê nasceu ontem e já gera desejo. A marca é um espaço de criação e produção de arte, histórias, artesanato, design e "invencionices". Na coleção de lançamento, "As Orixás", imagens de santos são retratos em pedaços de madeira. "Trabalhamos no tempo manual, desenvolvendo fazeres tradicionais, colorindo relações de memória e afeto, fazendo com que cada peça seja única", define em publicação no Instagram.

Atelier Leveza

O Macramê é uma técnica de tecer fios que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou ferramenta. É só pelas mãos, entrelaçando fios, que ao se cruzar geram nós. Deles, cruzamentos geométricos, franjas e uma infinidade de formas decorativas nascem. Uma das marcas que produzem macramê para decoração no ceará é a Atelier Leveza.

Bone Ceramics

Montar a mesa também é um jeito de decorar a casa. O momento de sentar-se e degustar o alimento carrega várias memórias afetivas que vão além dos temperos. Vivian de Pontes Vieira trabalha com a fabricação manual de acessórios e utilitários para admiradores do design na composição gastronômica.