CAPTEI: Nova Diretoria da AJE de Fortaleza toma posse com foco no empreendedorismo social

Legenda: Lucas Melo, Ana Maria Studart, Igor Queiroz Barroso e David Macedo Foto: LC Moreira

Na noite de quarta-feira, 24, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) realizou a posse de sua Diretoria 2024, na FIEC.

Lucas Melo assumiu como Coordenador Geral da entidade, que terá como um dos principais objetivos consolidar avanços e incentivar a mentalidade empreendedora social na comunidade empresarial. O novo gestor deixou uma reflexão sobre valores para os jovens empresários: a importância da inclusão social a fim de reduzir desigualdades, sem perder o foco no lucro, mas com impacto social positivo.

Legenda: Lucas Melo Foto: LC Moreira

A cerimônia também contou com a posse de diversos coordenadores e gerentes da AJE.

Legenda: Coordenadores e gerentes da AJE da AJE Foto: LC Moreira

Na noite, homenagens a Ana Maria Studart e Igor Queiroz, respectivamente Vice-Presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento e Presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz, foram o ponto alto da noite. Receberam, respectivamente, as Comendas "Jovem Mentalidade Empreendedora Social" e "Jovem Mentalidade Empreendedora", em reconhecimento à trajetória profissional e de liderança em seus respectivos segmentos.

Igor Queiroz Barroso contou sua trajetória de forma muito transparente. Seus desafios, seus apoios, seus caminhos, sua gratidão pela família e sua rede de apoio e reforçou a importância em manter a saúde física, mental e espiritual e sua busca incansável pelo conhecimento.

Legenda: Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Vamos juntos construir um futuro em que cada jovem empresário possa deixar a sua marca no mundo. Não apenas através dos seus negócios, mas também pelo impacto positivo em suas comunidades" Igor Queiroz Barroso Presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz ,

Encerrando a solenidade, com vários discursos, pinço, também, o que encerrou a noite. Já às 22 horas, o representante do Governo do Estado para o evento, Artur Bruno, foi ao púlpito. Poderia estar cansada, mas é sempre um prazer ouvi-lo. Dono da voz e da oratória. Sábio. Sem delongas. Elogiou os homenageados de maneira tocante. Aconselhou os gestores da AJE. E, finalizou deixando uma lição ao meu ponto de vista como os novos tempos exigem: discurso rápido, preciso, consciente com uma frase de impacto. Um eterno professor!

Legenda: Artur Bruno Foto: LC Moreira

Encerro minhas palavras com a sabedoria africana que diz: "se quiser chegar logo, ande só. Mas se quiser chegar longe, ande acompanhado". O Governador Elmano quer sempre a companhia de todos vocês" Artur Bruno Assessor de Assuntos Municipais do Governo do Ceará

Dito isso, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: David Macedo, Carlos Prado, Igor Queiroz Barroso e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Melo, Carlos Prado, Igor Queiroz e Aline Barroso, Cláudia Majela e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Melo, Igor Queiroz Barroso, Ana Maria Studart e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Egidio Serpa, David Macedo, Carlos Prado, Igor Queiroz Barroso e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Aline Barroso, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Samyra Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Régis Barroso e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Jeritza Gurgel e Tom Barros Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo, Carlos Prado, Roberto Macedo e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito, David Macedo, Carlos Prado, Roberto Macedo, Beto Studart e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Daher, Tiago Guimarães, Luca Melo e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Rolden Queiroz, Carlos Prado e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Laís Lima e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Gutierrez e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Queiroz e Lucas Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Iza Teles, Lucas Melo e Bárbara Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Studart e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Majela, Aline Barroso e Livia Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santos e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart e Ticiana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito, Deusmar Queirós, Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Mesquita, Patrícia, Beto e Ana Maria Studart, Carlos Prado, Renata Santos e Karine Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart, Ana Lúcia e Natália Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Targino, Chico Esteves e Ricardo Liebmann Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves, Pedro Gomes de Matos e André Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho e Mirla Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Pinho, Indyra Guimarães, Tom Prado e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Victória Albuquerque e João Pedro Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Vitória Barros e Lucas Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Zaru, Manuela Ferran e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Samyra, Alódia e Paulo Sérgio Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Anselmo, Nadson Bezerra, Eveline Lopes e Mara Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Perdigão e Felipe Fonteles Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Daher, Rafael Pamplona e Germano Belchior Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Rodrigo Pereira e Carlos Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Parente, Roberto Cláudio e Marcelo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Indyra Guimarães e Sarah Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Indyra Guimarães e Egídio serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho e Rogério Cristino Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Pinho e Jennifer Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha e Jaqueline Maia Foto: LC Moreira

Legenda: David, Daniele, Alexandre e Letícia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Almeida, Tânia e Daniele Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Letícia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele e David Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Alcir Porto, Deusmar Queirós, Paulo Daher e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Perdigão e Laís Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro, Valter e Josilda Belchior, Deusmar Queirósa e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Allan Sanker e Rafael Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Alódia, Indyra e Paulo Sérgio Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Alodinha, Samyra e Indyra Guimarães e Sarah Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Alodinha, Samyra e Indyra Guimarães e Sarah Portela Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Fujita e Indyra Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Liane Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Tom Barros, Jorge Parente e Edson Silva Foto: LC Moreira

Legenda: André Siqueira, Tom Barros, Jorge Parente, Edson Silva e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Banda da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Élcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Composição das Autoridades Convidadas Foto: LC Moreira

Legenda: AJE 2024 Foto: LC Moreira