CAPTEI: Aniversário de Márcia Studart é celebrado no Aquarela Sabor e Arte

O aniversário de Márcia Studart foi comemorado no mais novo e charmoso point de Fortaleza: o Aquarela Sabor e Arte. O resto tem uma proposta de gastronomia contemporânea sob o comando da chef Maria Eduarda Leal. A nova casa tem conquistado o público com pratos que contam a história de vida da família da chef. O sucesso do restaurante está atrelado não apenas à excelente comida, mas também à atmosfera acolhedora e cheia de significado.

Legenda: Maria Eduarda Leal Foto: Arquivo

Legenda: Aquarela Sabor e Arte Foto: Arquivo

No almoço da “boadrastra” da chef e cap do restô, na última sexta-feira, 12, a aniversariante Márcia reuniu familiares e amigas para uma comemoração leve e especial com o tema Girassol.

Veja algumas fotos captadas e enviadas para a nossa coluna:

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Maria Eduarda Leal e Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversário de Márcia Studart Foto: Arquivo pessoal