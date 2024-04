CAPTEI: 7ª edição da Medalha Iracema homenageia personalidades de destaque em Fortaleza

Na quinta-feira, 18, a Prefeitura de Fortaleza realizou a 7ª edição da Medalha Iracema, maior comenda do Poder Executivo Municipal, a quatro personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação como um reconhecimento merecido a quem contribui para o desenvolvimento de Fortaleza, representando a diversidade cultural e histórica da cidade. O momento fez parte da programação que comemora os 298 anos da cidade.

Os agraciados da noite foram: o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos; a empresária Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco; o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo Costa Júnior; e a bailarina e diretora geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais.

A cerimônia aconteceu no Teatro São José que estava simplesmente lindo! Chamou minha atenção para o corredor verde encaminhando os convidados para o átrio do teatro. Lá, Felipe Adjafre tocava seu piano com uma seleção musical de muito bom gosto (sem pressa - adoro quem toca piano sentindo a música...só um parênteses), além de toda a elegância digna para o momento solene. Dito Machado e Thiago Holanda assinaram a produção. Logo reparei! Eles arrasam!

Legenda: Dito Machado e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Outro detalhe que observei e achei super respeitoso: a pontualidade do Prefeito de Fortaleza. Anfitrião da honraria, iniciou a cerimônia no horário previsto.

Legenda: Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Por falar em cerimônia, parabéns para a equipe do cerimonial, comandada por Esther Zaranza, profissional ética, séria, tranquila e alinhada com o momento. Evento protocolar, rápido e bem objetivo. Começo, meio e fim.

Legenda: Jeritza Gurgel e Esther Zaranza (de azul) Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Targino, Maria Beatriz de Araújo, Yasmin Moreira e Bruna Ciriaco (staff do cerimonial) Foto: LC Moreira

Após, um coquetel na lateral do teatro reuniu as autoridades, políticos e demais convidados para um momento mais informal.

Legenda: Josué Lima, Elpídio Nogueira, Teodoro Silva Santos, Raimundo Gomes de Matos e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Veja os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Graça, Consuelo e Regina Dias Branco e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Sarto Nogueira e Airton Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Anamaysa e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert Vieira, Gisela, Graça, Consuelo, Luciano, Regina e Luca Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Ferreira e Katiana Pena Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva Santos e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Hercy Alencar e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Teodoro Silva Santos e Hugo Segundo Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Borges e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Nonato, Patrícia, Anamaysa e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Juliane Barros e Herbert Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Bezerra, Ciro Gomes e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinheiro, Érick Vasconcelos, Paola Braga e Renato Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Ferreira, Alisson Davi, Pinto Sampaio e Leonardo Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Samuel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Figueiredo, Luciano Dias Branco, Raissa Ciríaco e Luca Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: César Cals Neto, Ferruccio Feitosa, Airton Boris e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva Santos e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Férrer, Alissin Davi, Roberto Araújo e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Sarinha e Tida Philomeno e Laura Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Teodoro, Anamaysa e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Katiana Pena Morais Foto: LC Moreira

Legenda: José Pierre Neto, Luciana Girão e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio Marinho, Anamaysa e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Bezerra e Jessivan Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos e Monalisa Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Karla e Carlos Alberto Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Josué e Branca de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos, Elpídio Moreira, Júlio Aquino Filho e Rodrigo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Pinto e Aline Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Teodoro Silva Santos, Talita Furtado e Victor Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Nonato e Patrícia Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Cristina e Cacau Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pinheiro, Renato Lima, Ciro Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio Feitosa, Teodoro Silva Santos, Ciro Gomes e Giselle Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Mario Fracaloce, Érick Vasconcelos, Paola Braga e Marcelo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Teodoro e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Vale, Teodoro Silva Santos e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Vicente Férrer Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Torres e Rafael Luna Foto: LC Moreira

Legenda: César Cals Neto, João Guimarães e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Dimas e Anelise Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Érick Vasconcelos, Ferruccio Feitosa, Teodoro Silva Santos e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela, Graça, Consuelo e Regina Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcos e Solange Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Júilio Aquino Filho, Ciro Gomes, Mauro Filho e Ferruccio Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Asfor e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Jordão, Célia Leite, Teodoro Silva Santos e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Dias Branco e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira e Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Silva Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Katiana Pena Morais e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Katiana Pena Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira e Silvia Barbosa Parente (Representado Fauso Nilo) Foto: LC Moreira