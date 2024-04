CAPTEI: Empresário comemora aniversário de 40 anos com festa animada. Vem ver!

Na noite do último sábado, 20, o empresário do ramo de restaurantes, Carlos Henrique Antero ao lado da esposa, Luana Pontes e dos filhos, abriu as portas do apê da família para amigos e familiares e celebrou seus 40 anos em uma festa intimista.

Luana Pontes foi quem cuidou dos detalhes da organização da festa do esposo com carinho.

Legenda: Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

O bolo foi da Doce Divino e os docinhos, da Doce Mel.

Legenda: Bolo Doce Divino Foto: LC Moreira

Animando a festa, a cantora Paula Lopes e o guitarrista Pilho, além de uma participação especial de Fernando Amorim.

Legenda: Paula Lopes e Pilho Foto: LC Moreira

Por lá, muitos abraços, brindes e momentos marcantes ao lado de pessoas queridas.

Legenda: Carlos Henrique Antero com amigos Foto: LC Moreira

Veja algumas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Luana, Nícolas e Sophia Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique, Carlos Henrique e João Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique Antero Luana, Nícolas Pontes e Joane Pontes e Nereu Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Marina e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele e Silvio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Vanessa, Luana Pontes e Yara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Aderaldo e André Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Kamila e Marcelo Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Henrique e Lúcia Helena Antero, Luana e Nícolas Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique e Ana Cláudia Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Aguiar e Eveline Maia, Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Jaiana Porcino e Marcos Feitoza Foto: LC Moreira

Legenda: Luís Armando, Melissa Albuquerque, Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Caminha e Marcus Francklin Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Renata Frota, Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille Holanda e Renata Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Nereu Filho e Mariana Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique e Ricardo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Coelho, Juliana Barros, Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Yara Silva e Abelardo Fonseca Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Clarisse Carneiro, Luana Pontes e Carlos Henrique Antero Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson Junior e Karla Vanessa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabrielle e Eduardo Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Laudi Cavalcante e Inácio Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Larisse Parente, Jaiana Porcino, Luana Pontes, Gabrielle Brandão, Juliana Caminha, Natália Albuquerque e Juliana Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Luana Pontes, Jamille Holanda, Renata Frota, Camila Carneiro, Mariana Barreira, Laudí Cavalcante e Yara Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira