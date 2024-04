CAPTEI: 80 anos de João Félix de Majela Filho - atração nacional surpreende convidados

No último sábado, 13, no elegante apartamento do casal João Félix de Majela Filho e Vera Félix, no bairro do Meireles, foi o cenário para a comemoração dos 80 anos do empresário.

O responsável por toda a repaginação do ambiente para a data foi o decorador Fernando Martins, que transformou a sala e a varanda em um espaço confortável para os convidados especiais.

A festa foi marcada pela presença de familiares e casais amigos, que desfrutaram de uma gastronomia sensorial assinada por Rafa Sudati.

Legenda: Cláudia Majela e Marcio Campos Foto: Yandra Quintal Fotografia

Animando a festa, o cantor Márcio Campos levou um repertório selecionado. Sempre agradando os convidados. Sempre maravilhoso!

A atração especial do aniversário, foi Altemar Dutra Júnior, que entrou cantando os parabéns e surpreendendo o aniversariante e seus convidados.

Legenda: Vera Félix, Altemar Dutra Júnior e João Félix de Majela Filho Foto: Yandra Quintal Fotografia

Veja algumas fotos captadas por Yandra Quintal Fotografia:

