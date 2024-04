CAPTEI: O Que Não Nos Disseram – A 3ª Edição da Exposição de Superação e Força

Na noite de sábado, 13, o Museu da Imagem e do Som abriu suas portas para o lançamento da 3ª edição da exposição “O Que Não Nos Disseram”, uma coleção fotográfica impactante que exibe retratos gigantes de 16 mulheres corajosas que romperam com o ciclo da violência.

Legenda: 3ª edição da exposição “O Que Não Nos Disseram” Foto: Fabiano Jr

Andressa Meireles, jornalista e idealizadora do projeto, juntamente com 15 fotógrafas cearenses, apresenta uma exposição interativa e totalmente acessível, incluindo obras táteis, audiodescrição, tradução em Libras e legendagem, em uma iniciativa apoiada pela UFC, UECE, Defensoria Pública e OAB-CE.

Legenda: 3ª edição da exposição “O Que Não Nos Disseram” Foto: Fabiano Jr

As fotos não apenas capturam a essência dessas mulheres incríveis, mas também narram suas lutas e vitórias contra a violência física, psicológica, sexual e patrimonial. É uma homenagem à resistência e à diversidade, promovendo a autoestima e o empoderamento feminino em todas as suas formas. A exposição, que ocupa a praça e a sala imersiva do MIS, é uma experiência única que convida todos a refletir sobre as histórias não contadas de superação.

Legenda: 3ª edição da exposição “O Que Não Nos Disseram” Foto: Fabiano Jr

Veja algumas fotos captadas por Fabiano Jr, do Estudio Voa, na noite do lançamento:

