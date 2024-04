CAPTEI: Gexperience - parque de experiências da Globo chegou a Fortaleza

Na manhã de quarta-feira, 24, um café da manhã exclusivo possibilitou a imprensa e demais convidados curtirem, em primeira mão, o circuito imersivo da Globo, o Gexperience itinerante.

A inauguração da versão itinerante do parque de experiências da Globo, chega a Fortaleza trazendo emoções, encantos e muita diversão. Por lá, mais de 15 atrações interativas para o público vivenciar de perto o universo da emissora, desde reproduções de estúdios de programas de sucesso até cenários icônicos de novelas.

“É uma honra sediar o lançamento desse projeto nacional, o que intensifica ainda mais nosso compromisso de entregar ao público do Ceará jornalismo e entretenimento com a excelência Globo, a exemplo do primeiro Globo Repórter totalmente produzido por uma afiliada, recente realização nossa”, Ruy do Ceará Diretor Superintendente do SVM

Além de Fortaleza, o Gexperience irá passar por outras 14 cidades brasileiras ao longo de 2024 e 2025, levando um pouco do encanto da Globo para diferentes regiões do país.

Para o público, o Gexperience abre suas portas no dia 25 de abril. Está localizado no piso L3, no shopping RioMar Fortaleza.

Veja algumas fotos captadas por LC Moreira:

