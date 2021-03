Fotógrafa cearense é citada em lista de destaques brasileiros em revista internacional

Natural de Quixeré (CE) e atualmente vivendo em São Paulo, Karla Brights vem ganhando cada vez mais espaço como fotógrafa e ganhando a atenção de grandes nomes. Após já ter feito parte do time de profissionais que colaboram com a revista Vogue, dessa vez, a revista internacional i-D citou a cearense como um dos nomes da fotografia os quais é importante "ficar de olho".

Em uma lista montada por Igi Ayedun, escritora e editora paulista, a publicação mostra o cenário da fotografia de moda no Brasil e escolhe 21 fotógrafos para manter no seu radar. Segundo a matéria, esses artistas oferecem um olhar "fresh" e contemporâneo do Brasil.

Legenda: Print da publicação que destaca o nome da Karla no site da i-D Foto: reprodução

"A seleção a seguir reflete uma geração de fotógrafos de moda redefinindo a imagem da moda brasileira. Aqui vemos várias narrativas que refletem uma verdadeira identidade brasileira. (...) Aqui estão 21 nomes que decidiram ver o que realmente somos e não apenas o que fingíamos ser", diz a publicação assinada pela jornalista.

Do Vale do Jaguaribe para o mundo

Karla recebeu com a empolgação a informação que seu nome constava na lista. "Estar hoje entre esses 21 artistas brasileiros que eu tanto admiro é a certeza de que tenho caminhado pra onde meu coração aponta", revela.

No Ceará, Karla trilhou um longo caminho até chegar a conquistar a atenção de nomes internacionais. "Eu que venho do Vale do Jaguaribe, sei da poeira que trago debaixo do meu sapato e é essa força que levo quando entro nos espaços que um dia me disseram que não poderia entrar", finaliza.