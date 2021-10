Twitch sofre ataque de hacker e tem código-fonte e pagamentos de streamers vazados

A plataforma de streaming Twitch sofreu um ataque de um hacker, nesta quarta-feira (6). Segundo o portal especializado Video Games Chronicle (VGC), um cibercriminoso declarou ter vazado todo o código-fonte, incluindo os relatórios de pagamento de streamers, da plataforma.

O hacker postou link com 125 GB no 4chan declarando que o objetivo do vazamento é "promover disrupção e competição no espaço do streaming online". Em publicações no Twitter, o invasor disse ainda que a "comunidade [da Twitch] é uma repugnante fossa tóxica".

Para quem não conhece, a plataforma Twitch é um serviço de streaming de vídeo ao vivo que se concentra em streaming ao vivo de videogame, incluindo transmissões de competições de esportes eletrônicos.

Além das informações sobre a plataforma e os usuários, o vazamento também revelou que a Amazon Game Studios estava trabalhando em uma plataforma para competir com a Steam. Até o momento, não existem informações oficiais sobre a suposta loja de games, mas o projeto foi vazado com o codinome "Vapor".

Legenda: Plataforma ainda não se pronunciou oficialmente sobre ataque Foto: Reprodução/Twitch

O arquivo vazado inclui:

Todo o source code da Twitch

Histórico de comentários desde “o início da plataforma”

Relatórios de pagamento a criadores de 2019

Clientes Twitch para o mobile, desktop e consoles

SDKs e serviços internos da AWS usados pela Twitch

Legenda: Lista com valores de ganhos de famosos perfis da Twitch Foto: Reprodução/Twitter

Uma fonte anônima da empresa disse à VGC que os dados vazados são legítimos, incluindo o código-fonte da plataforma de streaming de propriedade da Amazon.

O hacker mostra ainda no arquivo que streamers famosos da plataforma, como Shroud, Nickmercs e DrLupo faturaram milhões de dólares com conteúdos no site.

A plataforma Twitch ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

O que fazer com minha conta na Twitch?

Quem possui conta na Twitch é recomendável que ative a autenticação de dois fatores, o que garante que, mesmo que a senha esteja comprometida, você ainda precisa que seu telefone prove sua identidade usando SMS ou um aplicativo autenticador.



Para ativar a identificação de dois fatores é preciso fazer login no Twitch, clicar no avatar e escolher, em "Configurações", a opção "Segurança e Privacidade". Em seguida, o usuário deve ir até à opção de editar "autenticação de dois fatores" para ver se ele já está ativado. Se não, basta seguir as instruções para ligá-lo ao telefone.