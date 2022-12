Novo trailer de 'The Last of Us' é divulgado na CCXP22; veja

Um novo trailer de 'The Last of Us', série da HBO, foi divulgado neste sábado (3) durante o festival CCXP 2022, em São Paulo. A série baseada no jogo de mesmo nome estreia em 15 de janeiro de 2023.

Os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey, ambos de 'Game of Thrones', foram confirmados como os protagonistas Joel e Ellie. Craig Mazin, da minissérie 'Chernobyl', será o responsável pelo roteiro e dividirá a produção executiva com Carolyn Strauss, de 'Game of Thrones'.

Com co-produção da Sony Pictures Television, a série de 'The Last of Us' trará o mesmo enredo do game. Nele, Joel é um sobrevivente de um mundo pós-apocalíptico e vive ao lado da jovem Ellie, que é imune ao vírus que se espalhou.

A painel da HBO do evento contou com representantes da série para a divulgação. Craig Mazin, Pedro Pascal, Bella Ramsey e Melanie Lynskey estiveram presentes.

A Comic Con Experience (CCXP) 2022 começou na quinta-feira (1°) e ocorre até domingo (4). O evento reúne destaques do mundo de filmes e séries, vídeo-games e histórias em quadrinhos.

Assista ao trailer: