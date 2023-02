Internet resgata personagem gay interpretado por Pedro Pascal, de The Last Of Us

Conhecido como "daddy icon" por seu papel no grande sucesso The Last Of Us, da HBO, Pedro Pascal teve o seu nome bastante mencionado recentemente em sites americanos e páginas de fãs do artista por outro motivo: um papel de um jovem gay que ele interpretou na série Undressed, da MTV, nos anos 90.

Alguns clipes de Pascal com vinte e poucos anos dando vida a Greg, personagem em Undressed, começaram a circular no TikTok, rendendo elogios e comentários de surpresa, já que nem todos lembravam de sua atuação na série da MTV.

O site norteamericano Out Magazine descreve o personagem de Pedro Pascal em Undressed como "an out-and-proud young gay" (um jovem gay com orgulho).

"The clips of Pascal are absolutely everything we could have ever wanted", diz a publicação. Em tradução livre, significa algo como "as cenas de Pascal são absolutamente tudo que nós poderíamos desejar". Isso porque, de acordo com o Out Magazine, a produção rendeu uma série de frases icônicas e que "devem ser comentadas pelos gays na internet por anos".