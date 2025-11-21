HQ rara do Superman é vendida por US$ 9,12 milhões em leilão

Uma edição raríssima de Superman nº 1, lançada originalmente em 1939, entrou para a história nessa quinta-feira (20). O exemplar foi arrematado por US$ 9,12 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) em um leilão promovido pela Heritage Auctions, estabelecendo um novo recorde mundial para o mercado de quadrinhos.

De acordo com a casa de leilões, o item estava guardado havia décadas no sótão de uma casa na Califórnia (EUA).

A revista foi encontrada por três irmãos enquanto eles organizavam o local após a morte da mãe, em 2024. O quadrinho estava em uma caixa de papelão, protegido apenas por pilhas de jornais antigos.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, eles explicaram que sempre ouviram da mãe que edições valiosas estavam guardadas em algum lugar, mas ninguém sabia ao certo onde. Ao esvaziarem a casa, encontraram a peça icônica quase por acaso. “Não foi como se tivéssemos dito: ‘Vamos procurar aquela revista em quadrinhos’. Foi mais como: ‘Vamos pegar aquela caçamba de lixo e enchê-la’”, relatou um dos irmãos.

A edição leiloada recebeu nota 9 da Certified Guaranty Company (CGC), empresa especializada em autenticação e classificação de itens colecionáveis.

O valor de uma HQ é determinado por fatores como estado de conservação, raridade e conteúdo, combinação que tornou este exemplar um dos mais desejados do mundo.