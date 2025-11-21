Diário do Nordeste
HQ rara do Superman é vendida por US$ 9,12 milhões em leilão

Edição de 1939 se tornou o quadrinho mais caro já negociado no mundo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:18)
Geek
Legenda: Edição rara de HQ estava guardado havia décadas no sótão de uma casa na Califórnia.
Foto: Heritage Auctions/Divulgação.

Uma edição raríssima de Superman nº 1, lançada originalmente em 1939, entrou para a história nessa quinta-feira (20). O exemplar foi arrematado por US$ 9,12 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) em um leilão promovido pela Heritage Auctions, estabelecendo um novo recorde mundial para o mercado de quadrinhos.

De acordo com a casa de leilões, o item estava guardado havia décadas no sótão de uma casa na Califórnia (EUA).

A revista foi encontrada por três irmãos enquanto eles organizavam o local após a morte da mãe, em 2024. O quadrinho estava em uma caixa de papelão, protegido apenas por pilhas de jornais antigos.

