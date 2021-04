Free Fire elimina 1,3 milhão de trapaceiros em abril; jogo amanhece em manutenção para atualização

A direção do game Free Fire anunciou a eliminação de 1,3 milhão de contas de usuários hackers. De 21 de março a 3 de abril de 2021, a equipe anti-trapaças suspendeu perfis no mundo todo. Foram identificados usuários usando scripts e aplicativos de terceiros para ter vantagem no jogo.

"Esse tipo de atitude desonesta não tem espaço no nosso querido Free Fire. As contas trapaceiras estão suspensas permanentemente. Ou seja, não há como reaver o acesso à conta uma vez que tenha sido suspensa por trapaça", disse o Free Fire em comunicado.

Ainda em nota, a direção do game lembrou que usar o Free Fire em combinação com aplicativos de terceiros não autorizados, scripts ou macros, resultará em suspensão da conta. "Continuem denunciando os trapaceiros ao final da partida e vamos juntos construir um Free Fire melhor e mais justo para todos", conclui a direção.

Free Fire em manutenção nesta quarta-feira (14)

Quem tentou jogar Free Fire, na manhã desta quarta-feira (14), encontrou uma mensagem do game em manutenção. A produtora do game está atualizando a plataforma para receber uma nova temporada.



Nesse novo pacote de mudanças estão programadas melhorias no layout, disposição de opções, mapas e até uma nova arma.